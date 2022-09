Vertrek bij Ajax betekent verlies van plek bij Oranje: ‘Ik had meer verwacht’

Dinsdag, 20 september 2022 om 17:21 • Guy Habets • Laatste update: 17:41

Ryan Gravenberch baalt dat hij niet meer kansen krijgt om zich te laten zien bij Bayern München. De middenvelder verkaste afgelopen zomer van Ajax naar Der Rekordmeister, maar wordt tot dusver maar mondjesmaat ingezet door trainer Julian Nagelsmann. Dat zit Gravenberch niet lekker.

Bij Ajax was Gravenberch onomstreden op het middenveld en mede daardoor werd hij ook bij het 'grote' Oranje gehaald. Nu het aantal speelminuten na zijn transfer naar Bayern tegenvallen, moet de spelmaker het met een plekje bij Jong Oranje doen. "Als ik eerlijk ben, had ik wel meer speelminuten verwacht", zegt Gravenberch over zijn situatie in Zuid-Duitsland tegen de NOS. "Natuurlijk, je komt bij een grote club en natuurlijk is er dan concurrentie. Maar voor mijn gevoel doe ik het goed, dus ik had wel op meer gehoopt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks het feit dat hij van Nagelsmann dit seizoen alleen een basisplaats kreeg in de bekerwedstrijd tegen Viktoria Köln, waarin Gravenberch scoorde en een assist afleverde, wanhoopt hij nog niet. "Ik heb geen spijt van mijn keuze voor Bayern. Je moet rustig blijven, dan komt je kans vanzelf. Als speler wil je natuurlijk altijd spelen, maar ik denk dat je je koppie erbij moet houden."

Deelname aan het WK met het grote Nederlands elftal behoort voor het gevoel van de voormalig Ajacied nog steeds tot de mogelijkheden. Dan moet er in Zuid-Duitsland wel wat veranderen, erkent hij. "Iedere speler wil naar het WK, dat is een jongensdroom. Misschien als ik meer minuten maak bij Bayern München, dat ik er wel bij zit." Na de interlandperiode speelt de recordkampioen van Duitsland tot aan het WK nog acht competitiewedstrijden, vier duels in de Champions League en heeft het nog een bekerontmoeting met angstgegner FC Augsburg.