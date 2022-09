Karim El Ahmadi keert kort na voetbalpensioen alweer terug bij Feyenoord

Maandag, 19 september 2022 om 18:50 • Wessel Antes • Laatste update: 18:59

Karim El Ahmadi gaat bij Feyenoord meelopen in de jeugdopleiding, zo onthult de 37-jarige ex-prof in het voetbalpraatprogramma FC Rijnmond. Het is de bedoeling dat de voormalig aanvoerder van de Rotterdamse club op korte termijn stage gaat lopen als jeugdtrainer. Daarnaast blijft El Ahmadi actief als analist in praatprogramma’s.

In de uitzending van FC Rijnmond vertelt El Ahmadi hoe het traject tot stand is gekomen. “Ik kwam toevallig Rini Coolen donderdag tegen bij de wedstrijd (Feyenoord - Sturm Graz, 6-0, red.). Ik wil wel binnenkort gaan meelopen bij de jeugd van Feyenoord. Kijken hoe de trainers het doen en of ik het leuk ga vinden om het zelf ook te gaan doen. Ik ga een beetje meelopen met de trainers.” Eerder werd al bekend dat Feyenoord in El Ahmadi een interessante jeugdtrainer voor de toekomst ziet. Nu is hij dan ook echt benaderd door Coolen, die hoofd jeugdopleiding is bij Feyenoord.

El Ahmadi was de afgelopen maanden al regelmatig als analist te zien in diverse programma’s, onder andere bij ESPN. Hij ambieert zeker om dit in de toekomst te blijven doen. “Ik vind het ook wel leuk om de wedstrijden te bekijken en daarna er over te praten. Ik zat vier jaar in Saudi-Arabië en daar heb ik echt alles gekeken. Zelfs het vrouwen voetbal. Dus ik vind het echt super leuk. Ik zat daar toch veel thuis, dus had alle tijd om alles te bekijken.”

El Ahmadi speelde in twee verschillende periodes maar liefst 266 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij twintig keer trefzeker was en negentien assists afleverde. In Rotterdam won de rechtsbenige middenvelder elke prijs die te winnen valt in Nederland. Zo werd hij als sleutelspeler in 2016/17 kampioen met de club, won hij twee keer de TOTO KNVB Beker en een Johan Cruijff Schaal in 2018. Na het kampioensjaar bij Feyenoord werd El Ahmadi uitgeroepen tot Nederlands voetballer van het jaar.