Touzani ongerust om Ihattaren: ‘Ik weet echt niet hoe het met hem gaat’

Vrijdag, 9 september 2022 om 16:43 • Tom Rofekamp

Robin van Persie lanceerde afgelopen week zijn eigen kledinglijn. Bij de lancering waren veel bekenden uit de voetbalwereld te gast, zo ook programmamaker en straatvoetballer Soufiane Touzani. Voetbalzone-presentator Mounir Boualin ging in gesprek met Touzani en vroeg hem naar de huidige situatie van zijn goede vriend Mohamed Ihattaren. De Rotterdammer raakte daarbij zichtbaar geëmotioneerd.

Ihattaren verdween tijdens de voorbereiding op het lopende seizoen ineens uit de selectie van Ajax. Terwijl de Amsterdammers communiceerden dat dat vanwege een gebrek aan fitheid was, onthulde De Telegraaf dat er meer aan de hand was. Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel zou Ihattaren in aanraking gekomen zijn met leden van de mocromaffia en hen zelfs in een leaseauto van de club hebben laten rijden. Touzani zegt zich zorgen te maken om zijn vriend.

"Tot twee jaar geleden hadden wij veel contact", vertelt de programmamaker tegen Voetbalzone. "Sindsdien is er veel gebeurd en heb ik hem niet meer gesproken. Ik zou wel graag met hem willen spreken, maar het is me niet gelukt. Misschien heeft hij een nieuw nummer." Het blijft gissen voor Touzani wat de oorzaak is van Ihattarens rampspoed. “Waarschijnlijk zit er heel veel om hem heen dat hem de balans heeft doen kwijtraken. Zijn vader is overleden. Mensen kunnen daar makkelijk over doen en zeggen dat het inmiddels wel een poos geleden is, maar afwijkend gedrag komt ergens vandaan. Hij heeft een heleboel meegemaakt. De een verwerkt het anders dan de ander."

Ondanks dat Touzani geen contact meer heeft met Ihattaren, hoopt hij dat het goedkomt met hem. “Hij heeft het voordeel dat hij nog jong is. Ik gun hem echt alles. Hij voelde echt als een broertje. Hij is zo’n lieve jongen, daarom krijgt hij ook zo veel kansen van Ajax. Je gaat gelijk van hem houden. Hij heeft een plekje in mijn hart.” Dat laatste blijkt als de tranen Touzani in de ogen springen. “Ik hoef geen contact met hem, maar ik hoop gewoon dat het goed met hem gaat. Het is echt lastig, man.”

Ihattaren wordt sinds januari 2022 door Ajax gehuurd van Juventus, met een koopoptie van twee miljoen euro. De aanvaller annex aanvallende middenvelder is een groot deel van zijn huurperiode tot nu toe bezig geweest fit te geraken. Ihattaren maakte begin april bij Jong Ajax zijn rentree in het profvoetbal. Later die maand maakte hij ook zijn debuut voor het eerste, in de bekerfinale tegen zijn voormalige club PSV (1-2 verlies). Ihattaren begon sterk aan de voorbereiding op dit seizoen, tot hij uit de gratie raakte. Momenteel traint hij individueel.