Calvin Bassey heeft medelijden na zege op Rangers: ‘Een beetje pijnlijk’

Donderdag, 8 september 2022 om 07:16 • Jordi Tomasowa

Voor Calvin Bassey was het duel met Rangers FC bijzonder. De 22-jarige verdediger maakte eerder deze zomer voor minimaal 23 miljoen euro de overstap van the Gers naar Ajax. Met de Amsterdammers beleefde hij woensdagavond een droomstart in de Champions League dankzij de 4-0 zege op zijn voormalig ploeggenoten. Het zorgde voor gemengde gevoelens bij Bassey.

“Ik ben dankbaar voor mijn Champions League debuut, het is een eer”, zei Bassey op de persconferentie na afloop van de klinkende zege. “Maar ik vond het wel een beetje pijnlijk voor mijn vrienden, ik heb de afgelopen twee jaar elke dag met ze op het veld gestaan.” Bassey speelde in totaal 65 officiële duels voor Rangers voordat hij in juli in Amsterdam neerstreek.

De Nigeriaans-Engelse verdediger heeft al ervaring met de sfeer in stadions in Schotland en Engeland, maar is ook onder de indruk van de Johan Cruijff ArenA. “Je hebt het vanavond gezien, het stadion trilde op zijn grondvesten. Ik probeerde tegen Jurriën Timber te praten. Hij stond slechts twee meter van mij vandaan, maar hij kon me niet verstaan. De sfeer was ongelooflijk.”

Voor Bassey zijn er duidelijke verschillen met zijn oude werkgever. “Ajax speelt echt een heel ander spel dan Rangers. Maar het is wel heel leuk om mee te spelen met deze ploeg. Ik ben blij dat ik bij Ajax ben." Bassey had tot slot nog mooie woorden over voor zijn ex-trainer Giovanni van Bronckhorst. “Gio is erg slim, hij is een toptrainer. Hij gaf me het vertrouwen en de kans om op het hoogste niveau te spelen. Ik ben blij dat ik met hem heb kunnen werken.”