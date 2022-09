Liverpool is het helemaal kwijt en wordt compleet weggevaagd door Napoli

Woensdag, 7 september 2022 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:17

Liverpool heeft de dramatische seizoensstart woensdagavond doorgezet in de Champions League. De manschappen van Jürgen Klopp werden op bezoek bij Napoli compleet van het veld geblazen en dropen af met een 4-1 nederlaag. Gecombineerd met de teleurstellende negende plek in de Premier League zal de druk op de Duitse manager van Liverpool toenemen. Napoli en the Reds zitten in Groep A bij Ajax, dat eerder op de avond Rangers afdroogde (4-0).

In een poging zijn elftal aan de praat te krijgen wisselde Klopp driemaal ten opzichte van het Premier League-duel met Everton (0-0): Konstantinos Tsimikas, Fábio Carvalho en Darwin Núñez maakten plaats voor Andy Robertson, James Milner en Roberto Firmino. Napoli imponeerde in het weekend tegen Lazio (1-2), maar werd toch op twee plekken gewijzigd: Mário Rui en Hirving Lozano werden ingeruild voor Mathías Olivera en Matteo Politano.

Wat is er aan de hand met Liverpool?! ?? De finalist van vorig jaar is onherkenbaar en ziet Napoli, na ongelooflijk gestuntel van Gomez, op een 2-0 voorsprong komen ??#ZiggoSport #UCL #NAPLIV pic.twitter.com/JNrOjrqrHz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

Al in de tweede minuut werd Liverpool gewaarschuwd, toen Victor Osimhen na het omspelen van Alisson Becker uit een lastige hoek op de paal mikte. Drie minuten daarna ging het alsnog mis voor the Reds, die een penalty tegen kregen vanwege hands van James Milner. Piotr Zielinski stuurde Alisson van elf meter de verkeerde kant op: 1-0. Vrijwel alles ging fout bij Liverpool en ook Virgil van Dijk deelde in de malaise: de aanvoerder ging op de voet staan bij Osimhen en kreeg een strafschop tegen. De neergehaald spits ging zelf achter de bal staan en zag Alisson de bal uit de onderhoek tikken.

Wat gebeurt hier allemaal?! ?? Napoli komt vlak voor rust zelfs op een 3-0 voorsprong en vernedert Liverpool volledig ??#ZiggoSport #UCL #NAPLIV pic.twitter.com/oZlMsfdAvw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

Napoli bleef vol jagen op meer doelpunten en kwam na een half uur heel dichtbij. Osimhen pikte de bal af bij Joe Gomez en had vrij baan. De Nigeriaan speelde af naar Khvicha Kvaratskhelia, die zag hoe Van Dijk zijn inzet voor open doel van de lijn haalde. Een minuut later ging de bal er alsnog in. Gomez liet zich de bal wederom ontfutselen, waarna Napoli via een simpele een-twee tussen Zielinksi en André Zambo Anguissa de rest van de Liverpool-defensie openreet. Laatstgenoemde tikte vervolgens van dichtbij binnen: 2-0.

De beslissing viel verrassend genoeg al een minuut voor rust. De uiterst ongelukkig spelende Gomez kon niet voorkomen dat Kvaratskhelia vanaf de achterlijn kon voorzetten, waarna de vrije Giovanni Simeone de bal zo kon binnenlopen: 3-0. Het was voor de zoon van Diego Simeone zijn eerste doelpunt in de Champions League. Klopp verloste Gomez in de rust uit zijn lijden door Joel Matip in te brengen, maar daarmee werd het niet veel beter voor Liverpool.

Er kan toch nog iets goed gaan bij Liverpool... ?? Luis Diaz schiet de 4-1 op het scorebord en doet iets terug voor The Reds??#ZiggoSport #UCL #NAPLIV pic.twitter.com/Ti9F54ZQ2R — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

In zijn tweede speelminuut werd de ingebracht verdediger in de diepte verrast door Zambo Anguissa, die breed legde op Zielinski. De Pool stuitte eerst op Alisson en maakte het in de rebound alsnog af: 4-0. De individuele klasse van Luis Díaz verzachtte de pijn voor Liverpool luttele minuten later: de Colombiaan dribbelde van links naar binnen en vond van zestien meter de verre hoek: 4-1. Díaz kwam na een voorzet van Trent Alexander-Arnold dicht bij zijn tweede, maar zag zijn inzet door Alex Meret worden gekeerd.