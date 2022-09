Robert Lewandowski imponeert met hattrick op heerlijke avond Barcelona

Woensdag, 7 september 2022 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:03

Barcelona heeft woensdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in Groep C van de Champions League. In het Spotify Camp Nou was de formatie van trainer Xavi Viktoria Plzen met 5-1 de baas. Robert Lewandowski eiste met een ‘valse’ hattrick de hoofdrol op, terwijl ook Franck Kessié en Ferran Torres tot scoren kwamen namens de Catalanen. Het andere groepsduel werd gewonnen door Bayern München met 0-2 gewonnen van Internazionale.

Xavi koos ervoor om diverse namen te laten starten die normaal niet kunnen rekenen op een vaste basisplek. Zo verscheen onder meer Frenkie de Jong als basisspeler aan de aftrap en mochten ook Andreas Christensen, Franck Kessié en Ansu Fati starten. Memphis Depay bleef, net als in de afgelopen competitieduels, op de bank. Vanaf het eerste fluitsignaal voerde Barcelona de druk op het vijandige doel op en Viktoria Plzen wist tot slechts de dertiende minuut stand te houden.

?????????????????????? ?? Geen zuivere, maar het Poolse fenomeen maakt er drie en dus een hattrick tegen Viktoria Plzen ??????#ZiggoSport #UCL #BARPLZ pic.twitter.com/LOV7UfhG72 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

De score werd geopend door Kessié, die een terugkopbal van Jules Koundé van dichtbij het gewenste vervolg gaf: 1-0. Nadien wisten de Tsjechen gedurende twintig minuten diverse aanvallen af te slaan, maar in de 34ste minuut capituleerde doelman Jindrich Stanek wederom. Sergi Roberto had de vrije doorgang op het middenveld en bediende Lewandowski op de rand van de zestien. De spits hield even in en vond vervolgens de rechterbenedenhoek: 2-0. Hoewel Jan Sykora enkele minuten voor rust op aangeven van Václav Jemelka de aansluitingstreffer verzorgde, ging Barcelona toch met een voordelige marge van twee goals rusten.

Aan de rechterkant van het veld heroverde Ousmane Dembélé de bal en bezorgde hij een bekeken voorzet bij Lewandowski. Laatstgenoemde kopte ter hoogte van de tweede paal de 3-1 binnen. Halverwege de tweede helft voltooide de Pool zijn ‘valse’ hattrick. Invaller Ferran Torren nam de bal aan in het strafschopgebied en legde de bal klaar voor Lewandowksi, die, net als bij de 2-0, met een bekeken schot Stanek verschalkte: 4-1. Het slotakkoord werd ruim twintig minuten voor tijd gespeeld. Opnieuw zorgde Dembélé voor veel gevaar en bereikte hij met een fraaie lob Ferran. De buitenspeler rondde uit de draai op koelbloedige wijze af: 5-1. Memphis kwam een kwartier voor het eindsignaal nog binnen de lijnen, maar hij kreeg zijn naam niet meer op het scorebord.