Steven Bergwijn: ‘Als ik durf te dromen, dan droom ik daarover’

Woensdag, 7 september 2022 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:12

Voor Steven Bergwijn gelden woensdagavond ongetwijfeld revanchegevoelens. De aanvaller van Ajax neemt het in de eerste speelronde van de Champions League op tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst en is gebrand om zich te laten zien. Nadat het avontuur bij Tottenham Hotspur mislukte, durft de Oranje-international met de Amsterdammers te dromen van een mogelijke finale in het miljardenbal.

In gesprek met het clubkanaal van Ajax vertelt Bergwijn amper aanpassingsproblemen te hebben gekend bij Ajax. De aanvaller voelde zich snel thuis in de hoofdstad. "Ik kende heel veel jongens al, onder meer van het Nederlands elftal. Dan gaat het automatisch iets makkelijker", aldus de buitenspeler. "Ik ben door iedereen goed opgevangen, met name door Dusan (Tadic, red.). We zijn uiteten geweest. Dat geeft aan wat voor persoon hij is. Dan gaat het over van alles. Het leven, voetbal, familie."

De start in de Eredivisie is veelbelovend voor Bergwijn. Samen met Xavi Simons en Cody Gakpo van PSV voert hij momenteel de topscorerslijst aan in de Eredivisie. Het drietal was tot dusver zes keer trefzeker in vijf competitieduels. Ook was Bergwijn trefzeker in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. "Ik weet dat ik dit altijd in mij heb gehad", gaat hij verder. "Met de juiste mensen om je heen en het vertrouwen gaat alles automatisch iets makkelijker. Ik heb veel vertrouwen gekregen van de mensen hier, dat helpt ook mee."

Bergwijn zegt kippenvel te krijgen van de Champions League-hymne. "Als kleine jongen kijk je op televisie naar die wedstrijden. Dan wil je daar ook staan. Ik hoop dat ze die boxen extra hard zetten tegen Rangers", aldus de aanvaller, die nog geen contact had met Virgil van Dijk, een andere tegenstander in de Champions League. "Maar dat komt nog wel. Hij kent me, dus hij weet wat hij kan verwachten. Als ik durf te dromen, dan droom ik over de finale. Ik denk dat we een fantastische poule hebben. Wel een zware poule, maar dat is Champions League. Ik kan niet wachten om te beginnen."