De Telegraaf doet pikante onthulling: Gakpo aangeboden bij Ajax

Vrijdag, 2 september 2022 om 08:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:38

Na een lange transfersoap besloot Cody Gakpo op deadline day om toch geen transfer naar de Premier League te maken. De 23-jarige vleugelaanvaller kon voor 43 miljoen euro naar Leeds United, terwijl ook Southampton volgens het Eindhovens Dagblad een akkoord met Gakpo zou hebben. De Telegraaf doet vrijdagochtend een pikante onthulling. Gakpo is maandag, toen Antony op weg was naar Manchester United, door zijn management aangeboden bij Ajax.

Gakpo hakte na de concrete interesse uit Engeland uiteindelijk zelf de knoop door bij PSV te blijven. De Telegraaf doet uit de doeken dat Gakpo door zijn management Sports Entertainment Group (SEG) in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog is aangeboden bij Ajax. De ochtendkrant heeft inzage gehad in het app-verkeer en het pikante nieuws werd vervolgens door bronnen in Amsterdam bevestigd. “Het is onduidelijk of Gakpo ervan op de hoogte is geweest dat zijn management die opmerkelijke stap zette”, zo schrijft men. Ajax besloot echter niet in te gaan op het aanbod.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gakpo’s management was naar verluidt voor het sluiten van de transferwindow gebrand op een miljoenendeal, want naast de naam van Gakpo zou SEG ook Dinamo Kyiv-aanvaller Viktor Tsygankov bij Ajax hebben aangeboden. Voetbal International meldde woensdag al dat PSV in de 24-jarige vleugelaanvaller de ideale vervanger van Gakpo zag. De Telegraaf bevestigt dit nieuws: Tsygankov is door SEG-manager Kees Ploegsma junior genoemd bij de Eindhovenaren, waarna hij de naam van de Oekraïens international ook liet vallen in Amsterdam.

Gakpo leek op deadline day uiteindelijk hard op weg naar Leeds. De aanvaller zou donderdagochtend met in totaal acht mensen vlucht CL30 naar Leeds Bradford pakken om een transfer naar the Peacocks af te ronden, maar heeft daar alsnog van afgezien. Victor Orta, die bij Leeds verantwoordelijk is voor het technisch beleid, keerde onverrichte zaken huiswaarts. PSV-watcher Rik Elfrink meldde dat Gakpo zelf heeft verklaard niet meer te willen.

PSV zette in op een recordtransfer voor Gakpo en had de hoogte van het bedrag in eerste instantie bepaald op vijftig miljoen euro. Een bedrag dat bij nader inzien niet realistisch bleek. De Oranje-international werd vervolgens voor veertig miljoen euro in de etalage gezet. Manchester United en Arsenal haakten al in een eerder stadium af, Southampton en Leeds United bleven wel geïnteresseerd. PSV deed de voorbije dagen meerdere pogingen om het contract van Gakpo open te breken, maar of dat gaat gebeuren valt nog te bezien.