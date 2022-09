Zerrouki teleurgesteld over afgeketste deal: ‘De club had mee kunnen denken’

Donderdag, 1 september 2022 om 11:53 • Laatste update: 12:11

Ramiz Zerrouki speelt ook komend seizoen in het shirt van FC Twente. De middenvelder werd begeerd door Feyenoord, maar zag zijn werkgever vasthouden aan een transfersom van naar verluidt acht miljoen euro. De Rotterdammers wensten niet zo ver te gaan en stonden woensdagavond bij het verstrijken van de transferdeadline met lege handen. Dat het niet tot een deal is gekomen vindt Zerrouki spijtig.

Begin deze week meldde Feyenoord zich opnieuw in Enschede in een laatste poging Zerrouki los te weken bij FC Twente. Het lukte de Rotterdammers niet. "FC Twente heeft vanaf het begin een bepaald standpunt ingenomen en dat was dat ze me niet kwijt wilden", vertelt Zerrouki na de 4-0 zege op Excelsior tegen TC Tubantia. "En daar hebben ze tot het eind toe aan vastgehouden. Soms kan het een spelletje zijn en kan het op het eind nog veranderen, omdat een club er natuurlijk het maximale wil uithalen. Maar dit bleek geen spelletje te zijn."

Twente heeft tegenover Feyenoord altijd aangegeven dat er geen financiële noodzaak is. "Dan geloof ik ze. Het is hun goed recht om nee te zeggen en te vragen voor mij wat ze willen vragen", gaat de Algerijn verder. "Maar er was ook de optie om met mij mee te denken. Ze hadden het me kunnen gunnen, maar dat hebben ze niet gedaan. FC Twente denkt aan zichzelf en dat mag. Daarin kan ik de club niets kwalijk nemen. Ze wilden de selectie intact houden. Ik heb mijn contract te respecteren, ook al zie je sommige dingen anders."

Zerrouki heeft er geen moment over nagedacht om in staking gaan. "Ik heb zulke dingen niet overwogen, zo zit ik niet in elkaar. Ik doe altijd mijn best en zal mijn teamgenoten nooit in de steek laten. Ik speel nog steeds voor een prachtige club waar ik van hou", aldus Zerrouki, die niet kan ontkennen dat hij teleurgesteld is. "Ik denk dat ik als speler toe ben aan een nieuwe stap. Feyenoord speelt Europees voetbal. Dat kan iets belangrijks zijn in mijn ontwikkeling. Bij Twente spelen we dat niet, we hebben het net niet gered."