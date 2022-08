Blessureleed blijft AZ achtervolgen: Alkmaarders in allerijl de transfermarkt op

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 20:52 • Noel Korteweg

AZ en Pascal Jansen kunnen minimaal een maand niet beschikken over Vangelis Pavlidis, zo meldt De Telegraaf. De spits raakte in de gewonnen uitwedstrijd tegen SC Cambuur (0-1) van afgelopen weekend geblesseerd aan zijn rechterenkel en moet daardoor de komende vier weken missen. Zijn rentree wordt op zijn vroegst in begin oktober pas verwacht.

Na de blessure van Pavlidis heeft AZ besloten om de transfermarkt op te gaan en een vervanger te zoeken voor de Griekse spits. De Alkmaarders hebben met Jens Odgaard en Yusuf Barasi nog twee centrumaanvallers achter de hand, maar met het oog op het drukke programma in de Conference League wil AZ zich op de laatste dag van de transferwindow nog versterken met een vervanger.

Pavlidis mist door zijn blessure in ieder geval de start van het derde Europese toernooi. AZ begint de Conference League donderdag 8 september met een uitwedstrijd tegen Dnipro-1 en ontvangt zeven dagen later FC Vaduz uit Liechtenstein. De Griek moet daarnaast de interlands tegen Cyprus en Noord-Ierland aan zich voorbij laten gaan. Ook kan Jansen niet beschikken over de spits in de topper tegen Ajax in eigen huis op 18 september.

De oefenmeester lijkt het probleem voorlopig op te lossen met Odgaard in de punt van de aanval. Pavlidis kwam vorig jaar zomer voor 2,5 miljoen euro over van Willem II en liet een uitstekende indruk achter in zijn eerste seizoen in het AFAS Stadion. In 51 wedstrijden was hij goed voor 25 goals en zeven assists, terwijl hij ook de huidige campagne geweldig begon met zes doelpunten en zes assists in acht wedstrijden.