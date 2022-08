Ihattaren wordt door Ajax niet ingeschreven voor Champions League

Maandag, 29 augustus 2022 om 21:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:41

Alfred Schreuder verwacht dat Mohamed Ihattaren buiten de selectie valt die door Ajax begin september zal worden ingeschreven voor de Champions League. De trainer van de Amsterdammers gaat in Rondo kort in op de situatie van de twintigjarige aanvallende middenvelder. "Er is eigenlijk niet zoveel nieuws te melden", aldus Schreuder.

Ihattaren begon deze zomer zeer hoopgevend aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar na twee oefenduels volgde een plotse periode waarin de huurling van Juventus wekenlang afwezig was bij Ajax. Problemen in de privésfeer, volgens De Telegraaf 'intimidatie en bedreigingen' richting Ihattaren, lagen daaraan ten grondslag. Ihattaren keerde op 2 augustus terug op De Toekomst en traint sindsdien individueel.

Wordt Ihattaren ingeschreven voor de Champions League? ???? Ajax-trainer Alfred Schreuder is duidelijk: 'Dat denk ik niet' ?#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/MLfkrePoWX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2022

"Het verhaal is bekend", zegt Schreuder, die er niet al te diep op wil ingaan. "Het ligt bij Mo en bij Ajax. Deze week is er volgens mij weer een gesprek." Presentator Wytse van der Goot vraagt of Ihattaren ingeschreven wordt voor de Champions League? "Dat denk ik niet, nee", luidt het veelzeggende antwoord van Schreuder. Ajax huurt Ihattaren tot eind 2022 van Juventus en kan hem voor twee miljoen euro definitief inlijven.

Schreuder is teleurgesteld over hoe het deze zomer met Ihattaren is gelopen. De jongeling speelde twee oefenwedstrijden en maakte in die laatste, tegen SC Paderborn, veel indruk met onder meer twee goals. "Hij deed het super die weken", zegt Schreuder, die in die periode ook bij Ihattaren thuis op bezoek ging om zijn moeder te ontmoeten. "Als liefhebbers zijn we allemaal teleurgesteld, hijzelf ook."