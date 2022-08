Schreuder spreekt boosheid uit over Antony en gaat in op Hakim Ziyech

Maandag, 29 augustus 2022

Alfred Schreuder is boos over de gang van zaken bij Ajax rond Antony. De trainer van de Amsterdammers spreekt zich maandagavond in Rondo uit over de Braziliaanse vleugelspits, die op het punt staat om naar Manchester United te verkassen. Antony speelde de laatste twee duels al niet meer mee bij Ajax en Schreuder is daar niet blij mee. "Dat vind ik raar. Daar is hij uiteindelijk ook op aangesproken", aldus de coach.

Antony gaf vorige week aan bij Schreuder zich niet volledig meer op Ajax te kunnen focussen en miste zo de duels met Sparta Rotterdam (0-1 winst) en FC Utrecht (0-2 zege). "Ik heb met hem erover gesproken", vertelt Schreuder. "Ik snap het als je een of twee dagen teleurgesteld bent, maar je bent uiteindelijk ook een professional. Maar op een gegeven moment heb je wel door wat er aan de hand is. Toen heb ik gezegd: 'Dan ga ik gewoon verder met de jongens die er wel bij zijn.'"

Marco van Basten, vaste tafelgast van het praatprogramma, is hoogst verbaasd over de instelling van Antony en vraagt of Ajax hem daarvoor kan beboeten. "Zeker", antwoordt Schreuder, die vindt dat Antony gewoon had moeten spelen voor zijn werkgever. "Dan denk ik: je bent verdomme gewoon speler. Je moet gewoon je ding doen. Ik praat met hem erover en hoor zijn kant van het verhaal. Je probeert het als trainer van je af te schuiven en verder te gaan met de jongens die je wel hebt. Maar mijn persoonlijke gevoel is dat het gewoon slecht is."

Schreuder ging er lange tijd vanuit dat Antony niet weg zou mogen en is teleurgesteld om in deze fase van de transferwindow nog een basisspeler kwijt te raken. "Het is zonde dat het gebeurt. Persoonlijk vind ik het gewoon slecht dat dit kan gebeuren binnen onze organisatie. Als je Ajax bent, is het gewoon slecht dat dit gebeurt. Wie er verantwoordelijk voor zijn? Er zijn natuurlijk meerdere mensen die erover beslissen. Ik vind het gewoon slecht dat het gebeurt. Ik ben er ook boos over. Dan denk ik: waar zijn we nou mee bezig? Wat me het meest frustreert? Het gaat om het totaalplaatje. Dat frustreert je als trainer."

Volgens Gianluca Di Marzio zal Ajax Hakim Ziyech direct presenteren als Antony verkocht is. Schreuder wordt in Rondo gevraagd naar de vleugelspits van Chelsea. "Iedereen weet dat ik Hakim een hele goede speler vind. Vanuit de tijd bij FC Twente kennen we elkaar natuurlijk goed. Het is een prachtige speler. Maar het is hartstikke moeilijk om nu nog een speler aan te trekken. We hebben daar meerdere spelers die daar kunnen spelen. We hebben Francisco Conceição nog gehaald, een jonge jongen. Dusan Tadic heeft er gisteren gespeeld en Steven Berghuis kan er spelen. En eventueel Mohammed Kudus ook."