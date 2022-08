‘Burak Yilmaz is door investering in zakenimperium mede-eigenaar Fortuna'

Volgens Valentijn Driessen is Burak Yilmaz mede-eigenaar van Fortuna Sittard. Dat vertelt de journalist in het programma Kick-Off van De Telegraaf. Driessen meldt tevens dat de Turkse spits geld in het zakenimperium heeft gestoken dat eigenaar is van Fortuna. Daarnaast zou het hem niet verbazen als Phillip Cocu de opvolger van de ontslagen Sjors Ultee wordt.

Driessen zegt dat het momenteel 'de grote Burak Yilmaz-show' is geworden in Midden-Limburg. "Wat ik ervan begrijp is dat Yilmaz mede-eigenaar van Fortuna Sittard is. Er zit een zakenimperium omheen en daarin zit ook het geld van Yilmaz. Dus is het niet zo vreemd dat hij daar aan de touwtjes wil trekken. Ik vind het onterecht dat Sjors Ultee is ontslagen en ben benieuwd wie daar nu de trainer wordt. Het is wel heel opmerkelijk dat een speler via een constructie mede-eigenaar is van een club. Aan de onderzoeksjournalisten onder ons die tijd over hebben, is dat wel aardig om uit te zoeken, áls je daar al achter komt met dat soort constructies in Turkije."

Wanneer presentator Pim Sedee de naam van Cocu opwerpt, zegt Driessen niet verbaasd te zullen zijn als de ex-trainer van onder meer PSV het roer in Sittard overneemt. "Hij is ook iemand die in Turkije heeft gewerkt, dus hij zal die Turken ongetwijfeld goed kennen", zegt Driessen over de momenteel werkloze trainer, die in 2018 vier maanden aan het roer stond bij Fenerbahçe. Cocu was tussen 2008 en 2012 assistent-trainer bij het Nederlands elftal. Nadien stond de 101-voudig international op eigen benen en werd hij met PSV kampioen in 2015. Avonturen bij Fenerbahçe en Derby County mislukten vervolgens.

Eerder verzekerde technisch directeur Sjoerd Ars van Fortuna Sittard aan Voetbal International al dat er geen Turkse trainer voor de groep komt te staan. "Nee, er zal geen Turkse trainer komen. We hebben een profiel opgesteld en daar nu een aantal namen aan gekoppeld. Uiteindelijk is het nooit makkelijk om tijdens het seizoen een kwalitatief goede vervanger te halen die ook nog eens beschikbaar is. Maar we zijn op dit moment druk bezig om hopelijk op korte termijn iemand te kunnen presenteren die past in ons plaatje. Want we hebben een sterke selectie staan, zijn als club hard aan het groeien, dus dit is volgens mij een mooi moment om in te stappen voor een hoofdtrainer."