‘Bijzonder teleurstellende’ Mazraoui op scherp gezet door clubleiding Bayern

Maandag, 22 augustus 2022 om 19:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:42

Noussair Mazraoui heeft in zijn eerste maanden als speler van Bayern München nog niet weten te imponeren. De van Ajax overgekomen rechtsback speelde tot dusver pas 31 minuten in de Bundesliga en heeft van de clubleiding te horen gekregen dat men niet te spreken is over zijn ontwikkeling, weet Kicker. Mazraoui moet voorlopig Benjamin Pavard voor zich dulden in de pikorde bij der Rekordmeister.

Volgens Kicker stelt Mazraoui 'bijzonder teleur' als het aankomt op inzet, assertiviteit en defensief vermogen. De verdediger werd met grote verwachtingen naar Zuid-Duitsland gehaald, daar hij bij Ajax steevast in de basis stond en een van de kartrekkers was. Trainer Julian Nagelsmann ziet voorlopig echter geen reden om een basisplek voor hem in te ruimen en geeft de voorkeur aan Pavard. Mazraoui deed tegen Eintracht Frankfurt (1-6 winst) tien minuten mee en mocht tegen VfL Bochum (0-7 winst) twintig minuten invallen.

"Ryan en Nous hebben tijd nodig. Dat is normaal en ik geef ze de tijd die ze nodig hebben. De eerste verantwoordelijkheid is aan mij om ze de tijd te geven die ze nodig hebben om honderd procent te zijn", zei Nagelsmann onlangs over de situatie van Mazraoui en Ryan Gravenberch. Bij Bayern is men echter geduldig en gunnen ze Mazraoui de tijd om zich aan te passen aan zijn positie op het veld, het team en de hoge intensiteit. Om zich in de basis te spelen dienen er echter nog grote stappen gezet te worden, zo klinkt het.

Een kleine maand geleden gaf Mazraoui al duidelijke signalen dat het er bij Bayern heel anders aan toe gaat dan bij Ajax. "De Duitse stijl is anders dan ik gewend ben", vertelde hij in gesprek met de lokale krant TZ. "Hier ga ik van profiteren naarmate het seizoen vordert. De intensiteit is hier hoger dan bij Ajax. De voorbereiding is ook korter. In korte tijd moet ik hetzelfde niveau bereiken als waar ik bij Ajax normaal vijf weken aan zou hebben gewerkt." Bayern gaat soeverein aan kop in Duitsland met negen punten uit drie duels en een doelsaldo van plus veertien.