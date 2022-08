Grote twijfels in Studio Voetbal over Gakpo en Antony in Premier League

Maandag, 22 augustus 2022 om 13:33 • Wessel Antes • Laatste update: 14:03

Kees van Wonderen vraagt zich af of Antony wekelijks beslissend zou kunnen zijn voor Manchester United, zo zegt de trainer van sc Heerenveen in Studio Voetbal. Waar NOS-presentator Arno Vermeulen vrij stellig was over Antony, en met name Cody Gakpo in twijfel trok, moet Van Wonderen het met de 22-jarige Ajacied ook nog maar zien.

Vermeulen vindt de vraagprijs van Ajax voor Antony niet vreemd. “Iedereen begrijpt dat het heel bijzonder kan zijn. Braziliaans international. 82 wedstrijden voor Ajax, 24 goals en 22 assists.” Over Gakpo is Vermeulen twijfelachtig. “We hebben er toch allemaal wel onze twijfels over of Gakpo een goede versterking is voor United?”. Gakpo speelde de afgelopen jaren 145 wedstrijden voor PSV, waarin hij 45 keer scoorde en 37 assists afleverde.

Van Wonderen is het niet helemaal met de zekere Vermeulen eens over Antony. “Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die twijfels ook nog wel heb met Antony. Als jij als club zijnde tachtig tot honderd miljoen euro moet investeren om Antony te halen… Geeft hij je de zekerheid dat hij iedere week het verschil gaat maken in de Premier League? Ziyech heeft die stap destijds ook gemaakt en die zit ook gewoon op de bank bij Chelsea.”

Pierre van Hooijdonk vindt weer dat Antony, afgezien van de transfersom, een directe versterking is voor United. “Met Gakpo haal je geen speler die direct het elftal versterkt, met Antony wel. Gakpo is een heel goede speler die nog veel beter wordt, maar ik vind het nog geen basisspeler voor United.” Beide buitenspelers dromen van het WK in Qatar. Antony speelde tot dusver negen interlands voor Brazilië, terwijl Gakpo zeven keer in actie kwam voor Oranje. Beiden waren goed voor twee treffers.