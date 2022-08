Dirk Kuijt onderaan met ADO: ‘Ik wil eigenlijk een scheldwoord gebruiken’

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 09:20 • Wessel Antes

Dirk Kuijt is er vrijdagavond met ADO Den Haag weer niet in geslaagd een goede prestatie neer te zetten. In de uitwedstrijd bij MVV Maastricht werd met 3-1 verloren, waardoor ADO na drie wedstrijden nog steeds op nul punten staat. In gesprek met ESPN weigerde Kuijt na afloop af te geven op zijn spelers.

“Het heeft ook met vertrouwen te maken. Je kunt er van alles over roepen, ik kan van alles over mijn spelers zeggen, maar dat ga ik niet doen. Ik waardeer ze enorm. Ik weet hoe lastig ze het hebben”, aldus Kuijt. “We moeten met elkaar uit deze heel lastige situatie komen. Dat geldt voor de spelers en voor de staf. Als je ziet hoe hard iedereen werkt, doen ze zichzelf zo enorm tekort door zo aan een wedstrijd te beginnen.” ADO kwam vrijdag al na vijftien seconden op achterstand door een doelpunt van Koen Kostons.

Kuijt vindt dat het ADO tot dusver ook niet meezit en weigert de handdoek in de ring te gooien. “We geven niet op, we gaan verder. Het is heel pijnlijk, het is verschrikkelijk om weer te verliezen. Vooral de manier waarop. In de pauze denk je dat je kunt terugkomen in de wedstrijd en daarna krijg je kansen, maar vliegt hij aan de andere kant erin. Dat is heel pijnlijk.”

Moedeloos is Kuijt niet, zo stelt hij. “Nee, ik vind alleen… Ik wil eigenlijk een scheldwoord gebruiken, maar dat ga ik niet doen.” Kuijt hoopt dat het vertrouwen bij zijn spelers in de komende weken zal groeien. “Dat is zo belangrijk in de sport. Je hebt ook een gelukje nodig om over het dode punt heen te komen, dat je in de tweede helft bijvoorbeeld de 2-2 maakt. Dan kun je een grote stap voorwaarts maken, maar nu staan we in z'n achteruit.”