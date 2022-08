FC Twente geschrokken: ‘Leken wel kleuters op een schoolreisje’

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 07:38 • Wessel Antes • Laatste update: 08:39

FC Twente wist zich donderdagavond ondanks een slechte eerste helft alsnog te verzekeren van een redelijke uitgangspositie in de return tegen Fiorentina. De Tukkers gingen in Italië slechts met 2-1 onderuit. Ricky van Wolfswinkel schrok voor rust van de persoonlijke fouten die werden gemaakt in Florence, terwijl Ron Jans vol vertrouwen uitkijkt naar de return in Enschede.

Van Wolfswinkel zelf had nog geen bal aangeraakt toen Argentijn Nicolás González Fiorentina op voorsprong zette. “Dat is niet hoe je wil beginnen natuurlijk, want ik denk dat het ook persoonlijke fouten waren. Natuurlijk speelt Fiorentina het goed uit en kopt hij hem geweldig in, alleen wij maakten teveel fouten. Dat was zonde”, aldus de gelouterde spits voor de camera’s van ESPN.

De spits is het met verslaggeefster Aletha Leidelmeijer eens dat Fiorentina voor rust een maatje te groot leek voor Twente. “Zeker, maar dat lag vooral aan de manier waarop wij speelden. Je staat te spelen als een paar kleuters die even op schoolreisje gaan naar Florence. Het was heel beroerd. Het leek alsof een aantal spelers erg onder de indruk waren, waardoor we onze afspraken niet nakwamen”, aldus van Wolfswinkel.

Jans is het eens met zijn nummer 9, zo blijkt uit de persconferentie na afloop. “We lieten ons voor rust imponeren door Fiorentina. We waren tactisch en technisch voorbereid, maar na die snelle goal werden we in alles afgetroefd. Dat was vooral iets mentaals.” Na rust was het een stuk beter wat Twente liet zien, aldus Jans. “In de rust hebben we Julio Pleguezuelo gewisseld vanwege een blessure en met het inbrengen van Vaclav Cerny zijn we anders gaan verdedigen. Maar we hebben ook veel meer passie getoond na rust, dat was het echte verschil.”

Dankzij die tweede helft, waarin de Tukkers wisten te scoren, heeft Twente nog steeds een redelijke uitgangspositie tijdens de return in Enschede, volgende week donderdag om 19.00 uur. “Het waren twee totaal verschillende helften. De tweede herinner je je het beste en dat is mooi, want daarop moeten we voortborduren.” Jans rekent erop dat de Twente-fans in De Grolsch Veste een grote rol zullen spelen. “Volgende week zit het bij ons propvol. Daar moeten we gebruik van maken door meteen alle schroom van ons af te gooien, niet pas na rust.”