Moeder Adrien Rabiot voorkwam United-deal door bizarre salariseisen

Donderdag, 18 augustus 2022 om 20:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:42

Dat Adrien Rabiot niet naar Manchester United vertrekt, komt mede door zijn moeder. Veronique Rabiot, die de belangen behartigt van de middenvelder van Juventus, had te gortige salariseisen. Dusdanig dat United besloot om af te zien van de deal, aldus La Gazzetta dello Sport.

Zo zou United inclusief bonussen acht miljoen euro per jaar hebben geboden, maar wilde kamp-Rabiot gegarandeerd negen miljoen toucheren. Naast dat salaris eiste de zaakwaarnemer van de Frans international ook één miljoen euro aan bonussen als United de Champions League zou bereiken. De club van trainer Erik ten Hag was bereid zesenhalf miljoen euro aan te bieden, wat door bonussen op zou kunnen lopen tot acht miljoen euro. Dat bleek dus niet genoeg te zijn. Naast het salaris was United ook bereid om achttien miljoen euro exclusief bonussen naar Turijn over te maken.

De Fransman werd lange tijd gezien als het alternatief voor Frenkie de Jong. De Nederlandse middenvelder van Barcelona wordt al tijden in verband gebracht met een hereniging met Ten Hag, maar van een transfer lijkt het niet meer te komen. United zoekt naar een kwaliteitsimpuls op onder meer het middenveld, omdat het blok voor de verdediging met Scott McTominay en Fred niet overtuigt. Na de nederlaag bij Brentford (4-0) sprak Ten Hag nogmaals de wens uit om 'kwaliteitsspelers' aan zijn selectie toe te voegen.

Nu de komst van Rabiot in het water is gevallen, kijken The Red Devils naar alternatieven. Een van de mogelijke nieuwe middenvelders is Casemiro. De middenvelder van Real Madrid zou door bewezen diensten naar verluidt mogen vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti spreekt volgens transferexpert Fabrizio Romano donderdag nog met Casemiro, die geïnteresseerd zou zijn in het Engelse voorstel. Bij een vertrek van Casemiro heeft Real zijn zinnen gezet op de komst van Bruno Guimarães.