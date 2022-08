Schuurs krijgt on-Italiaanse ontvangst na aankomst op vliegveld van Turijn

Woensdag, 17 augustus 2022 om 15:59 • Guy Habets • Laatste update: 16:13

Perr Schuurs is woensdagmiddag geland in Turijn en zal binnenkort officieel gepresenteerd worden als de nieuwste speler van Torino. De Limburgse verdediger, die overkomt van Ajax en zo'n tien miljoen euro gekost heeft, liep met een sjaaltje van zijn nieuwe club door de vertrekhal van het vliegveld. Op een paar journalisten na, waren er echter geen fans om hem te verwelkomen.

Normaal gesproken zijn er na transfers naar clubs uit Italië hele andere beelden te zien. Bij de aankomst van nieuwe spelers staan normaal gesproken hordes fans te wachten om een glimp van hun held op te kunnen vangen, maar dat was woensdagmiddag dus niet zo. Schuurs kon in relatieve rust over het vliegveld lopen en kreeg alleen te maken met een paar fotografen, die foto's maken en hem filmden. De verdediger glimlachte eens en liep vervolgens snel door, zodat hij zijn overstap van Ajax naar Torino definitief kan maken.

????#SCHUURS A TORINO Perr Schuurs è appena atterrato al terminal privati dell'aeroporto di #Torino Caselle: il difensore olandese è pronto a diventare un giocatore del @TorinoFC_1906. Arriva dall'@AFCAjax a titolo definitivo. #calciomercato pic.twitter.com/7DQ6NyRaji — Toro Goal (@ToroGoal) August 17, 2022

Alfred Schreuder had Schuurs het liefst helemaal niet laten gaan. De trainer van Ajax zag in de 22-jarige verdediger de ideale stand-in voor Jurriën Timber en Daley Blind, omdat hij nooit klaagde over zijn rol als reserve. Het was echter Schuurs zelf die aandrong op een vertrek uit de hoofdstad, daar hij met het oog op zijn ontwikkeling elke week wil spelen. Na het vertrek van Matthijs de Ligt hoopte Schuurs zijn kans te krijgen, maar hij werd voorbijgestreefd door Timber.

Schuurs kwam zondag voor het laatst in actie voor Ajax in het met 6-1 gewonnen thuisduel met FC Groningen. Daarmee komt Schuurs op een totaal van 93 gespeelde wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij drie keer scoorde en vier assists liet noteren. Torino speelt doorgaans in een 3-4-2-1-formatie; concurrenten op zijn positie zijn onder meer Koffi Djidji, Alessandro Buongiorno, Armando Izzo en ex-PSV’er Ricardo Rodriguez, die bij il Toro als linkercentrale verdediger speelt.