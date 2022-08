‘In wedstrijden tegen Emmen en Volendam moet hij de kans krijgen bij Ajax’

Maandag, 15 augustus 2022 om 15:22 • Guy Habets

Jay Gorter moet in 'kleinere competitiewedstrijden' van Ajax de kans krijgen onder de Amsterdamse lat. Dat stelt Harm Zeinstra, voormalig keeper en huidig scout van talentvolle doelmannen. In zijn podcast Showkeepers komt hij met interessante tips voor Alfred Schreuder, de trainer van Ajax.

Gorter heeft speeltijd nodig, zo veel is volgens Zeinstra wel zeker. De voormalig keeper vindt het echter ook te billijken dat Remko Pasveer nu onder de lat staat bij Ajax en dus moet er een oplossing worden verzonnen. "Als je echt van plan bent om Gorter klaar te stomen voor het eerste elftal, dan moet je hem ook een podium geven", klinkt het tijdens de podcast. "Tegen clubs in de categorie FC Emmen en FC Volendam zal het niet van de keeper afhangen of Ajax drie punten pakt."

Daarmee suggereert Zeinstra dat het voor Ajax en Gorter op dit moment het beste is om te rouleren. Gorter kan zich dan ontwikkelen en later belangrijk worden voor de Amsterdamse club. "Durf van het eerste keeper-concept af te stappen, zou ik zeggen. Geef Gorter in wedstrijden tegen Emmen en Volendam de kans, terwijl je Pasveer dan gebruikt voor de grotere wedstrijden. Het gebeurt niet vaak in het huidige voetbal, maar met het oog op de ontwikkeling van Gorter zou ik het wel goed vinden."

Gorter kreeg in de seizoensopener van Ajax de kans om zich te laten zien. De strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV ging echter met 3-5 verloren en dat was mede te wijten aan de talentvolle doelman, die twee keer in de fout ging. Pasveer verdedigde een week later het Amsterdamse doel in de competitiewedstrijd bij Fortuna Sittard (2-3) en was ook afgelopen weekend tijdens de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen de doelman.