Feyenoord-target Wilfried Gnonto lijkt hard op weg naar de Premier League

Maandag, 15 augustus 2022 om 11:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:38

Leeds United heeft zijn pijlen gericht op Wilfried Gnonto. Dat meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De achttienjarige aanvaller leek eerder deze zomer hard op weg naar Feyenoord, maar de Rotterdammers wilden niet aan de hoge vraagprijs van FC Zürich voldoen. Leeds zien in Gnonto de opvolger van de naar Barcelona vertrokken Raphinha.

Volgens Di Marzio heeft Leeds vertrouwen dat het Gnonto voor een transfersom van vier á vijf miljoen euro kan inlijven. Feyenoord legde in een eerder stadium een bod van vier miljoen euro plus bonussen neer bij de clubleiding van FC Zürich. De president van de Zwitserse club, Ancillo Canepa, liet destijds weten dat hij het bod van Feyenoord op Gnonto 'een belachelijk bedrag’ vond. In gesprek met Blick Sport gaf Canepa aan het dubbele te willen ontvangen voor zijn groeibriljant. De Zwitsers werden echter in de voorronde van Champions League uitgeschakeld, waarna ze zich genoodzaakt voelden om Gnonto in de etalage te zetten.

Gnonto heeft nog een contract tot medio 2023 bij Zürich en de clubleiding wil hem daarom erg graag deze zomer verkopen. De aanvaller wil zijn contract namelijk niet verlengen en dreigt daarom transfervrij te vertrekken. De Zwitsers kunnen Gnonto deze zomer nog voor een miljoenenbedrag verkopen, zeker nu hij internationaal bij veel clubs op de radar staat. Naast Leeds en Feyenoord toonden onder meer PSV, Ajax, TSG Hoffenheim en diverse Italiaanse clubs interesse in Gnonto. Nadat Feyenoord merkte dat de komst van de Italiaan een lastig verhaal werd, schakelde de club door. Oussama Idrissi werd gehuurd van Sevilla, terwijl Igor Paixão, een 22-jarige speler van Coritiba, op het punt staat om een meerjarigcontract te tekenen in De Kuip.

De achttienjarige Gnonto is 1,70 meter lang, maar een fysiek sterke aanvaller. Hij speelt het liefst in de spits, maar kan ook goed uit de voeten als aanvallende middenvelder. Gnonto doorliep alle jeugdteams van Internazionale alvorens hij naar FC Zürich vertrok. Hier maakte de Italiaan afgelopen seizoen 10 goals in 36 wedstrijden. In juni maakte Gnonto zijn debuut voor Italië in de kraker tegen Duitsland. Hij gaf gelijk zijn visitekaartje af door de enige Italiaanse goal van die wedstrijd voor te bereiden.