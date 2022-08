Frenkie de Jong en Memphis Depay worden overgeslagen door Xavi

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 20:08 • Guy Habets • Laatste update: 20:24

De opstelling van Barcelona voor de seizoensopener tegen Rayo Vallecano is bekend. Trainer Xavi heeft ervoor gekozen om Frenkie de Jong en Memphis Depay op de bank te houden voor de seizoensouverture en kan daarnaast over niet al zijn nieuwe aanwinsten beschikken. Het lijkt erop dat Barça er niet in is geslaagd om ze allemaal op tijd in te schrijven.

De afgelopen weken stond in Camp Nou in het teken van het scheppen van financiële ruimte. Op die manier konden de nieuwe aanwinsten, waarvan Robert Lewandowski de belangrijkste is, ingeschreven worden voor LaLiga. De tijd begon te dringen, maar het lijkt erop dat het de club gelukt is om de meerderheid ingeschreven te krijgen. Jules Koundé is de enige 'niet-ingeschreven' speler die in de wedstrijdselecite ontbreekt.

Voor de Nederlandse voetbalvolgers is de opstelling die Xavi bedacht heeft, een teleurstellende. De Jong en Depay moeten genoegen nemen met een plek op de reservebank en zien dat anderen hun plek in de basis innemen. Op het middenveld zijn er basisplaatsen voor Busquets, Pedri en Gavi, terwijl de voorhoede gevormd wordt door Robert Lewandowski, Raphinha en Ousmane Dembélé. De laatste drie moesten ook nog worden ingeschreven, maar dat is dus wél gelukt. Sergiño Dest zal helemaal niet in actie komen, want hij zit niet bij de selectie.

De ontmoeting tussen Barcelona en Rayo Vallecano begint om 21.00 uur in Camp Nou. Real Madrid opent de competitie zondagavond pas met een uitwedstrijd bij het gepromoveerde Almería.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Christensen, García, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Dembélé, Lewandowski, Raphinha