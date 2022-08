Wim Kieft plaatst kritische kanttekeningen over twijfelende Cody Gakpo

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 07:41 • Wessel Antes • Laatste update: 08:22

Wim Kieft vindt dat Cody Gakpo nog niet klaar oogt voor een grote competitie als de Premier League, zo laat hij optekenen in in zijn column in De Telegraaf. In de afgelopen week werd Gakpo steeds vaker hevig in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, terwijl in een eerder stadium Leeds United vaak werd genoemd. Tussendoor zou ook Arsenal interesse hebben gehad in de 23-jarige buitenspeler, die nog tot medio 2026 vastligt in Eindhoven.

Kieft stelt dat een overgang naar de Premier League een te grote stap zou zijn voor Gakpo. “Het is een open deur dat Gakpo lang zover niet is. Hij twijfelt over een transfer, maar hij oogt nog niet klaar voor een grote competitie als de Engelse Premier League. Voor zijn ontwikkeling is het beter als Gakpo nog een jaartje blijft bij PSV.” Gakpo speelde in het afgelopen seizoen 27 Eredivisie-wedstrijden voor PSV, waarin hij twaalf keer scoorde en dertien assists leverde.

In Eindhoven heeft de zevenvoudig international alle tijd om te wennen aan het hebben van een belangrijke rol volgens Kieft. Die tijd is daarin belangrijk, zo stelt de analist. “Daar kan hij in relatieve rust voetballen en eraan wennen dat hij wordt geacht zich te laten gelden in grote duels. Het is een proces van jaren om op afroep te leveren in belangrijke wedstrijden. Zoals de groten kunnen.” Na het tweeluik tegen AS Monaco kreeg Gakpo veel kritiek over zijn afwezigheid in beide duel.

Kieft snapt overigens best dat Gakpo druk voelde tegen Monaco. “Gakpo wilde zichzelf in de etalage zetten op het hoogste podium. Bewijzen dat hij PSV kan helpen aan Champions League-voetbal en bewijzen dat hij klaar is voor een transfer naar bijvoorbeeld Arsenal of Manchester United.” Maar dat is hij nog niet volgens Kieft. “Vooralsnog blijven de twijfels bestaan en moet Gakpo zich nog waarmaken voor een plaats bij een topteam. Als Gakpo nu vertrekt en het loopt niet of een club haalt hem om de selectie op te vullen dan schiet hij daar niets mee op.”