Sébastien Haller genomineerd voor Ballon d'Or; Lionel Messi níét

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 22:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:53

France Football heeft de longlist met liefst dertig genomineerden voor de Ballon d'Or bekendgemaakt. Onder meer ex-Ajacied Sébastien Haller is een van de spelers die op de lijst staat. De namen van zevenvoudig winnaar Lionel Messi en Neymar ontbreken op de lijst. De namen van onder anderen Virgil van Dijk, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo en Karim Benzema prijken wél op de longlist.

In de zomer van 2021 maakte Messi de veelbesproken stap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. In het Parc des Princes wist de Argentijn zijn piekvorm van voorheen echter nog niet te behalen. Ook Neymar kende een matig jaar bij de Parijzenaren. In de optiek van France Football was het in beide gevallen onvoldoende voor een uitverkiezing.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haller kende een veel beter seizoen met Ajax en wist in ieder groepsfaseduel in de Champions League tot scoren te komen. De spits verdiende onder meer daarmee een miljoenentransfer van Ajax naar Borussia Dortmund. Bij die Borussen heeft Haller zich nog niet kunnen laten zien. Er werd een tumor in zijn teelballen ontdekt, waarvoor hij een behandeltraject in is gegaan. Naast de Ivoriaan zijn andere opvallende namen die van Rafael Leão (AC Milan) en Luis Díaz (Liverpool).

De grote favoriet voor het winnen van de Lev Yashin Award - de prijs voor de beste doelman - is vermoedelijk Thibaut Courtoi. De Belg maakt ook kans op de Ballon d’Or. De doelman sleepte Real Madrid door de finale tegen Liverpool heen (1-0). Vorig jaar won Gianluigi Donnarumma de prestigieuze prijs, maar de Italiaan is dit keer niet genomineerd. De overige kandidaten zijn Yassine Bounou, Ederson, Mike Maignan, Édouard Mendy, Manuel Neuer, Jan Oblak, Kevin Trapp, Hugo Lloris en Alisson Becker. Laatstgenoemde won in 2019 de eerste editie van de Lev Yashin Award.