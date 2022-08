‘Diamantje’ maakt indruk en schiet Van Bommel en Antwerp naar de play-offs

Donderdag, 11 augustus 2022 om 21:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:28

Mark van Bommel kan zich met Royal Antwerp opmaken voor de play-offs van de Conference League. Donderdagavond rekende de ploeg in eigen huis af met Lilleström: 2-0. Het heenduel eindigde afgelopen week al in een 1-3 overwinning, waardoor de return een formaliteit leek. Anthony Valencia bekroonde zijn eerste basisplaats met een treffer, waarna de score twintig minuten voor tijd werd verdubbeld door Birger Verstraete. Antwerp neemt het in de play-offs op tegen Istanbul Basaksehir, dat over twee duels afrekende met Breidablik (IJsland).

Van Bommel besloot Vincent Janssen andermaal op de bank te posteren. De spits begon vorige week in Noorwegen aan de aftrap, maar moest het afgelopen weekend met een invalbeurt doen. Ook ditmaal begon hij op de reservebank. Wel was er een basisplaats voor Valencia, die zich met enkele invalbeurten had laten zien en daarmee het vertrouwen van Van Bommel wist te winnen. Bij de bezoekers viel doelman Mads Hedenstad afgelopen weekend op door in de blessuretijd van het competitieduel met Trømso te scoren. Het bleek goed voor een 1-1 gelijkspel. Ook in België begonnen de Noren sterk, maar was het Antwerp dat de leiding greep.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na tien minuten spelen sneed Valencia naar binnen na een pass van Radja Nainggolan om vanuit een moeilijke hoek fraai af te ronden: 1-0. Nainggolan hoopte de score vervolgens al snel te verdubbelen uit een vrije trap, maar zijn poging miste kracht en richting. Met name debutant Valencia zorgde in het eerste bedrijf voor de meeste opwinding. "Anthony Valencia is een diamantje om te koesteren", klonk het bij Sporza. "Het eerste half uur van de jonge Ecuadoraan is best indrukwekkend." Bij aanvang van de tweede helft bracht Van Bommel onder meer Viktor Fischer binnen de lijnen.

Lilleström kreeg werkelijk geen poot aan de grond op de Bosuil en mocht dankbaar zijn dat Valencia het vizier niet helemaal op scherp had staan. De basisdebutant verloor oog in oog met Mads Christiansen zijn koelbloedigheid en schoot voorlangs. Van Bommel bracht vervolgens Janssen binnen de lijnen en zag zijn aanvaller een gefrustreerde indruk maken. Na eerste geel te hebben gekregen voor een duw tegen Colin Rösler moest hij niet veel later opnieuw tot de orde worden geroepen door de arbiter. Twintig minuten voor tijd was Janssen betrokken bij de definitieve nekslag. De Nederlander pikte een lage voorzet van Sam Vines op en zag hoe Verstraete zijn afgeblokt schot voorbij Christiansen duwde: 2-0.