‘Huidig contract Kluivert bemoeilijkt overgang naar zeer geïnteresseerd Fulham'

Donderdag, 11 augustus 2022 om 07:41 • Laatste update: 08:33

Fulham wil doorpakken inzake de transfer van Justin Kluivert. Dat meldt the Evening Standard. Volgens het Britse dagblad zetten the Cottagers in op huur met optie tot koop. Mocht de 23-jarige buitenspeler daadwerkelijk de overstap naar West-Londen maken dan eindigt Kluivert zijn weinig succesvolle avontuur bij AS Roma. Hij speelde sinds juli 2018 in de Italiaanse hoofdstad en werd in de tussentijd uitgeleend aan RB Leipzig en OGC Nice.

The Evening Standard schrijft dat Roma al enkele weken in gesprek is met Fulham over de overgang van Kluivert. Van een deal zou voorlopig nog geen sprake zijn, aangezien I Giallorossi weigert mee te werken aan een huur met optie tot koop. Kluivert beschikt nog slechts over een eenjarig contract bij Roma, waardoor hij Stadio Olimpico transfervrij kan verlaten, mocht Fulham de eventuele optie aan het einde van het seizoen niet lichten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Kluivert geen toekomst meer heeft in Rome, werd begin deze week duidelijk. Het Italiaanse medium Il Tempo meldde dat de Nederlander niet meer welkom was op de groepstrainingen van José Mourinho. Begin juni sprak Kluivert al zijn vertrekwens uit, wat door de clubleiding van Roma niet geapprecieerd werd. Roma kocht de zoon van voormalig topspits Patrick Kluivert in 2018 voor 17,25 miljoen van Ajax. Sindsdien speelde hij 68 officiële wedstrijden voor de Romeinen, waarin de aanvaller negen keer scoorde en tien assists gaf.

In het afgelopen seizoen speelde de aanvaller op huurbasis voor Nice. Kluivert kende een wisselvallig seizoen in de Ligue 1, waarin hij in het begin een zware hamstringblessure opliep. Toch stond de linksbuiten, mits hij fit was, doorgaans in de basis. In totaal kwam hij tot zes goals en zes assists in 31 officiële optredens, waarvan 27 keer als starter. Eerder was Nice niet bereid om aan de vraagprijs van veertien miljoen euro te voldoen.