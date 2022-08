Werner is speler van RB Leipzig en spreekt eenvoudig te halen doelstelling uit

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 19:31 • Mart van Mourik

De transfer van Timo Werner naar RB Leipzig is afgerond, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige spits is voor een bedrag van circa twintig miljoen euro plus bonussen overgenomen van Chelsea en heeft in Leipzig een vijfjarig contract ondertekend. Daarmee keert Werner na twee jaar terug bij de club die hij voor 53 miljoen euro verliet.

De aanvaller laat via de clubkanalen weten erg verheugd te zijn met zijn terugkeer bij die Roten Bullen. “Ik heb een geweldige tijd hier gehad tussen 2016 en 2020, toen we uitstekend presteerden als nieuwkomers in de Bundesliga. Ik ben toen met een goed gevoel vertrokken, maar die periode behoort tot het verleden en nu wil ik vooruitkijken. In twee jaar tijd zijn er veel zaken veranderd.”

“Ik heb twee geweldige jaren bij Chelsea gehad waar ik erg dankbaar voor ben”, vervolgt Werner. “Bovendien heb ik de Champions League kunnen veroveren. De ervaring om in een nieuwe competitie in het buitenland te spelen heeft mij en mijn carrière echt geholpen. Nu kijk ik uit naar het nieuwe seizoen bij RB Leipzig en ik heb er vooral zin in om de fans van Leipzig weer te ontmoeten. Zij betekenen veel voor me. We willen veel bereiken en natuurlijk wil ik de eerste Leipzig-speler worden die honderd doelpunten maakt”, aldus de spits, wiens teller bij Leipzig momenteel op 95 goals in alle competities staat.

Het avontuur van Werner bij Chelsea werd geen onverdeeld succes. In zijn laatste seizoen in Leipzig maakte Werner 28 treffers in de Bundesliga, maar aan dat aantal is hij in Engeland nooit meer gekomen. Uiteindelijk zette hij tien Premier League-goals in 56 wedstrijden achter zijn naam. Als aanvaller van the Blues legde Werner in 2021 beslag op de Champions League, terwijl hij in hetzelfde jaar de Europese Super Cup veroverde en eerder dit jaar de wereldbeker voor clubs won.