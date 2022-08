Effectief Excelsior countert bij rentree in Eredivisie naar fraaie zege

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 20:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:43

Excelsior heeft zijn terugkeer in de Eredivisie bekroond met een overwinning. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen counterde op bezoek bij SC Cambuur naar de eerste drie punten van het seizoen: 0-2. De eerste treffer kwam op naam van Marouan Azarkan, terwijl Julian Baas de score op slag van rust verdubbelde.

De teruggekeerde trainer Henk de Jong koos ervoor om Roberts Uldrikis na het vertrek van Erik Schouten naar Willem II de nieuwe aanvoerder te maken. In de basisopstelling van Excelsior ontbrak aanwinst Yassin Ayoub, die niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen. In de 65ste speelminuut kwam laatstgenoemde overigens nog wel binnen de lijnen voor Kenzo Goudmijn. Michael Chacón was evenmin van de partij: de middenvelder zat een schorsing uit die hij afgelopen seizoen opliep in het play-offduel met ADO Den Haag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De promovendus begon op overtuigende wijze aan het Eredivisie-seizoen, daar de openingstreffer in de tiende speelminuut al gevonden werd. Na een mislukte corner van Cambuur schakelden de Rotterdammers razendsnel om. Azarkan speelde aan de zijkant Couhaib Driouech aan, liep vervolgens zelf door en kreeg de bal terug. Nadien schoot hij raak met een diagonaal schot: 0-1. Enkele minuten later hoopte Mitchel Paulissen voor de gelijkmaker te zorgen, maar zijn inzet werd gepareerd door doelman Stijn van Gassel.

Cambuur was in het restant van de eerste helft de bovenliggende partij en kwam onder meer via Jamie Jacobs driemaal dicht bij de 1-1. Het ontbrak laatstgenoemde echter aan scherpte en nauwkeurigheid in de afronding. Excelsior was wél zorgvuldig in de eindfase van de aanval, want op slag van het rustsignaal verdubbelden de bezoekers de voorsprong. Doelman João Virgínia had maar half antwoord op een afstandsschot van Siebe Horemans, waardoor Baas van dichtbij kon intikken. In het tweede bedrijf daalde de amusementswaarde en bleven levensgrote mogelijkheden uit, waardoor er aan de stand op het scorebord geen verandering meer kwam.