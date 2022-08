Azpilicueta geeft Barça het nakijken met nieuw contract bij Chelsea

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 08:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:41

Barcelona vist achter het net bij César Azpilicueta. De verdediger stond lange tijd in de belangstelling van de Catalaanse grootmacht, maar heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Chelsea. Azpilicueta ligt nu tot medio 2024 op Stamford Bridge en begint zaterdag op bezoek bij Everton aan zijn elfde seizoen in dienst van The Blues.

Wekenlang gonsde het van de geruchten. Azpilicueta zou naar Barça gaan, dat een bod van drie miljoen euro uitbracht op de Spanjaard. Begin juli had voorzitter Joan Laporta een diner met Todd Boehly, de nieuwe eigenaar van Chelsea. Tijdens het diner werd onder meer uitvoerig gesproken over over Azpilicueta. Laporta kreeg naar verluidt te horen dat Azpilicueta niet zonder vergoeding naar Camp Nou zal komen, waarop de Catalanen een bod uitbrachten van drie miljoen euro.

Barça had een tweejarig contract klaarliggen voor de rechtervleugelverdediger, maar moet nu toezien hoe Azpilicueta zijn handtekening heeft gezet onder een nieuwe verbintenis bij Chelsea. "Ik ben erg blij dat ik mijn verblijf bij Chelsea, mijn thuis, kan verlengen", reageert de verdediger op de clubsite. "Het is bijna tien jaar geleden dat ik voor deze club tekende, dus ik voel echt de liefde. Ik ben erg enthousiast over het nieuwe project dat we in handen hebben. Ik ben een trotse aanvoerder en hoop dat we samen voor nog meer succes kunnen gaan."

Door de interesse zullen de geruchten rond Denzel Dumfries weer iets afnemen. De rechtsback van Internazionale werd door het getouwtrek rond Azpilicueta in verband gebracht met Chelsea, maar lijkt nu dus gewoon in Milaan te blijven. Volgens Spaanse media is de afgelopen weken wel gesproken over Frenkie de Jong, Memphis Depay en Pierre-Emerick Aubameyang, die als versterking moeten dienen voor het elftal van Thomas Tuchel. Laporta heeft aangegeven De Jong in ieder geval niet te willen laten gaan vanwege zijn doorlopende contract.

Azpilicueta doorliep de jeugdopleiding van Osasuna en maakte daar tevens zijn debuut in het betaalde voetbal. In 2010 maakte hij de overstap naar Olympique Marseille, waar hij twee jaar later werd weggeplukt door Chelsea. De Spanjaard droeg voor de Engelse grootmacht in ruim tweehonderd wedstrijden de aanvoerdersband en schreef in tien jaar tijd onder meer twee landstitels op zijn naam. Ook won hij de Champions League en was hij met Chelsea twee keer de sterkste in de Europa League.