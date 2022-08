Ekkelenkamp draait 180 graden en zegt Club Brugge toch last minute af

Donderdag, 4 augustus 2022 om 14:31 • Jordi Tomasowa

Jurgen Ekkelenkamp gaat zijn carrière toch vervolgen bij Royal Antwerp. Dat meldt Het Nieuwsblad. Belgische media verzekerden donderdagochtend nog dat de middenvelder van Hertha BSC zijn keuze had laten vallen op Club Brugge. Volgens Het Nieuwsblad heeft Ekkelenkamp Blauw-Zwart nu echter ingelicht af te zien van een transfer naar het Jan Breydel Stadion.

Club Brugge bereikte met Hertha een principeakkoord over een transfersom van 4,5 miljoen euro. Ekkelenkamp had in Berlijn nog een contract tot medio 2025, maar was niet verzekerd van zijn plek. De rechtspoot speelde tot dusver 22 officiële wedstrijden voor Hertha, waarin hij drie keer trefzeker was. De middenvelder wordt in België gezien als de ideale opvolger van Charles De Ketelaere, die deze week zijn langverwachte transfer naar AC Milan afrondde.

Tot een transfer naar Club Brugge komt het uiteindelijk dus toch niet. Het Nieuwsblad schrijft dat Ekkelenkamp van gedachte is veranderd en hij donderdagmiddag eigenhandig de stekker uit de transfer trok. De middenvelder kiest nu alsnog voor het Antwerp van Mark van Bommel en Marc Overmars. Overmars kent de middenvelder nog uit zijn tijd als technisch directeur bij Ajax en wilde hem al graag toevoegen aan de selectie van the Great Old. Overmars haalde deze zomer met Vincent Janssen al een andere bekende naar de Bosuil. Eerder deze transferperiode werd Ekkelenkamp in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord. Ook FC Twente hengelde afgelopen winter naar zijn diensten.

Het debuutseizoen in de Bundesliga werd geen doorslaand succes voor Ekkelenkamp. De middenvelder kwam tot 22 officiële wedstrijden. Vijftien keer werd hij als invaller binnen de lijnen gebracht. Daarin was hij goed voor drie doelpunten. Ajax hield vorig jaar zomer drie miljoen euro over aan de verkoop van Ekkelenkamp. De voormalig jeugdinternational van Oranje komt uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waar hij te boek stond als groot talent. In het eerste elftal kwam hij echter nooit tot wasdom.