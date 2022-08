‘Roemloze aftocht bij Barça dichtbij: gevallen toptalent bereikt akkoord in VS’

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 07:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:15

Riqui Puig staat op het punt om Barcelona in te ruilen voor LA Galaxy, aldus AS. Volgens de Amerikaanse tak van het sportblad heeft de 22-jarige middenvelder een persoonlijk akkoord bereikt met de Californische club over een huurperiode van een jaar. Barcelona probeert op zijn beurt het nog één jaar doorlopende contract van Puig nog tot 2024 open te breken. De Catalanen hopen dat zijn voormalig oogappel nog eenmaal zijn klasse etaleert in de Verenigde Staten, zodat het komende zomer nog een aanzienlijke transfersom kan opstrijken.

Barça-trainer Xavi heeft er geen misverstand over laten bestaan: Puig komt niet in zijn plannen voor komend seizoen voor. Het is hetzelfde verdict dat de creatieveling al jaren te horen krijgt in Noordoost-Spanje. Voor het eerst sinds zijn debuut in 2018 lijkt Puig nu verhuurd te worden. Er heerst een goede relatie tussen Barcelona en LA Galaxy, sinds de Amerikanen Sergi Roberto begin dit jaar probeerden te tekenen. Vanaf dat moment zijn de clubs constant in gesprek over het verhuren van spelers die weinig perspectief op speeltijd hebben in Barcelona en kwaliteit zouden kunnen toevoegen aan de MLS-club.

Puig zou op zijn beurt wel openstaan voor een overstap, mede dankzij de aanwezigheid van voormalig La Masia-alumnus Víctor Vázquez. Naar verluidt genoot de geboren Catalaan ook interesse uit de Serie A, maar geen enkele club meldde zich bij Barcelona. LA Galaxy kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. De club staat momenteel achtste in de Western Conference, de westerse tak van de Amerikaanse competitie. Daarmee zou Galaxy de play-offs om het landskampioenschap mislopen.

Barcelona voorspelde aanvankelijk een grote toekomst voor Puig. De middenvelder, afgelopen seizoen drager van Xavi's oude rugnummer zes, stond ten tijde van zijn debuut bekend bij de club als 'de nieuwe Andrés Iniesta'. Na zijn debuut onder Ernesto Valverde in december 2018 wist Puig ook opvolgers Quique Setién, Ronald Koeman en Xavi niet te overtuigen van zijn kwaliteiten. Vooralsnog kwam de Spaans jeugdinternational tot 56 wedstrijden in het eerste elftal van de Catalanen, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists verzorgde.