Barcelona incasseert miljoenen en kan nu alle zomeraanwinsten inschrijven

Maandag, 1 augustus 2022 om 14:11 • Guy Habets • Laatste update: 14:24

Barcelona heeft opnieuw een pakket aan financiële middelen te besteden gekregen. Voorzitter Joan Laporta meldde maandag dat de club 25 procent van Barça Studios, een eigen productiebedrijf, heeft verkocht en dat het daar een bedrag van honderd miljoen euro voor heeft ontvangen. Daarmee kunnen de inschrijvingen bij LaLiga voor alle nieuwe spelers worden geregeld en hoeft Frenkie de Jong wellicht niet meer te vertrekken.

Op een persconferentie, die georganiseerd was om het aantrekken van Jules Koundé te bespreken, werd Laporta gevraagd naar de manier waarop de Franse centrale verdediger ingeschreven moest worden voor LaLiga. De voorzitter had zijn woordje klaar. "We hebben onlangs 25 procent van Barça Studios verkocht", reageerde hij. "Er zijn twee deals gesloten: één voor de televisierechten voor de komende 25 jaar en één voor een kwart van de eigendomsrechten van Barça Studios. Voor dat laatste is honderd miljoen euro betaald."

Mede daardoor kunnen Koundé en eerdere aanwinsten als Robert Lewandowski en Raphinha gewoon ingeschreven worden voor de Spaanse competitie. Financiële regelgeving verhinderde dat eerder. "Nu hebben we alles gedaan wat nodig was om ze met ons mee te kunnen laten spelen", benadrukt Laporta. "Er heerst op dit moment veel optimisme en vertrouwen dat het ons lukt om iedereen ingeschreven te krijgen. De club heeft er veel voor gedaan om te verhinderen dat de regels ons in de weg zouden gaan zitten."

Het nieuws is niet alleen positief voor de nieuwe spelers van Barça, maar wellicht ook voor De Jong. Vanwege de geldproblemen zocht de Catalaanse club een mogelijkheid om de spelmaker uit Arkel te slijten of zijn salaris te verminderen. Beide opties waren echter niet naar tevredenheid van De Jong, die door de financiële impuls bij Barcelona nu misschien ook meer opties krijgt en gewoon in Camp Nou kan blijven.