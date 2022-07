Arne Slot is resoluut en verwijdert Jean-Paul Boëtius uit selectie

Zondag, 31 juli 2022 om 17:33 • Tom Rofekamp

Arne Slot lijkt een streep te hebben gezet door een eventuele terugkeer van Jean-Paul Boëtius. Voor de camera van ESPN geeft de 43-jarige oefenmeester te aan te willen werken met spelers waarop hij komende week tijdens de Eredivisie-aftrap sowieso kan rekenen. De transfervrije Boëtius heeft nog altijd geen contract ondertekend in Rotterdam en lijkt gegeven de meest recente inkomende transfers ook geen aanbieding meer te hoeven verwachten. Wel hoopt Slot nog drie versterkingen te verwelkomen op andere posities.

Boëtius - jeugdexponent van de club - traint sinds half juli mee bij Feyenoord na zijn transfervrije vertrek bij FSV Mainz 05. Geruchten over een nieuwe verbintenis voor de 28-jarige aanvallende middenvelder staken direct de kop op. Ook gaf Slot Boëtius speeltijd in de verloren oefenduels tegen Union Sint-Gillis (0-4) en Olympique Lyon (0-2), alsmede de 6-1 zege op NAC Breda. Dat zorgde voor nog meer olie op het vuur. Volgens De Telegraaf zou de enkelvoudig Oranje-international zelf ook wel oren hebben naar een derde periode in Rotterdam, al probeerde Hertha BSC hem naar informatie van Kicker te verleiden tot een terugkeer naar de Bundesliga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat pad lijkt nu open te liggen, daar Slot tegenover ESPN aangeeft Boëtius uit zijn selectie te hebben gezet. "We hebben hem de mogelijkheid gegeven om mee te trainen. Niet alleen voor hem; ook omdat wij in de aantallen niet heel hoog zaten en zo'n beetje elke jeugdspeler al bij ons hadden. Maar een week voor de competitie vind ik dat je moet gaan werken met jongens waar je volgende week ook rekening mee houdt. Daar hoort Jean-Paul niet bij. We hebben hem nog wel de mogelijkheid geboden om bij de Onder 21 mee te trainen, maar niet meer bij ons."

De recente komst van Sebastian Szymanski en Quinten Timber en de aanwezigheid van (de momenteel geblesseerde) Orkun Kökçü in Rotterdam heeft ook meegespeeld in de beslissing van Slot. "Het is goed om veel goede spelers te hebben, maar je moet het ook niet gaan overdrijven." Wel is de oefenmeester nog naarstig op zoek naar versterkingen op andere posities. "We hebben nog twee linksbacks en een buitenspeler nodig. En mocht er iemand weg gaan, dan moet daar één op één vervanging voor komen. Daar zijn we mee bezig, maar of het gaat lukken weet je niet."

Boëtius maakte in 2012 bij Feyenoord zijn debuut als profvoetballer. Drie jaar later vertrok hij voor twee miljoen naar FC Basel. Na een mislukt avontuur in Zwitserland keerde Boëtius in 2017 terug in De Kuip. Zijn tweede periode bij Feyenoord werd echter geen succes, mede vanwege disciplinaire problemen. Toch besloot Mainz zo'n 3,5 miljoen euro neer te tellen; 2 miljoen meer dan Feyenoord een jaar eerder aan Basel had betaald. Boëtius spendeerde vier jaar bij Mainz, voordat hij deze zomer op Varkenoord terugkeerde.