PSG en Roma hebben laatste belangrijke horde te nemen in Wijnaldum-deal

Vrijdag, 29 juli 2022 om 10:36 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:16

Georginio Wijnaldum mag zich bijna speler van AS Roma noemen. De 31-jarige middenvelder heeft zelf al aangegeven graag de stap op huurbasis te willen maken naar de Romeinse club, en nu is het aan Roma en Paris Saint-Germain om tot een akkoord te komen. Het voornaamste struikelblok in de onderhandelingen tussen beide partijen is momenteel het salaris, meldt Sky Italia.

Wijnaldum blijft volgens Sky Italia het belangrijkste doelwit van de Romeinse club, die hem op huurbasis met optie tot koop zou willen overnemen van PSG. De clubs kunnen het op dit moment echter nog niet eens worden over wie zijn salaris gaat betalen. De club uit Parijs zou willen dat AS Roma bij een verhuur ook het volledige salaris van Wijnaldum betaalt, terwijl i Giallorossi graag zien dat PSG verantwoordelijk blijft voor een deel van het salaris.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De onderhandelingen tussen beide clubs over een overstap van Wijnaldum zijn al enige tijd bezig. De verwachting is dat die de komende uren en dagen zullen doorgaan. PSG zou vanwege het hoge salaris van Wijnaldum (negen miljoen euro per jaar), die daarnaast geen toekomst meer lijkt te hebben in Parijs, afscheid willen nemen van de 86-voudig international. Wijnaldum gaf daarop aan te denken dat hij onder José Mourinho zijn loopbaan weer op de rit zou kunnen krijgen.

Eerder deze transferperiode versterkte AS Roma, waar ook Nederlanders Rick Karsdorp en Justin Kluivert onder contract staan, zich al met Paulo Dybala, Nemanja Matic, Zeki Celik en Mile Svilar. Een transfer naar Roma zou voor Wijnaldum een win-winsituatie kunnen zijn. De middenvelder is uit beeld geraakt bij het Nederlands elftal en kan zich naast aanzienlijk meer speeltijd ook weer in de kijker spelen bij Louis van Gaal. Tijdens de afgelopen interlandperiode liet de bondscoach van Oranje hem links liggen.