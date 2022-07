‘Gehekelde’ Serdar Gözübüyük brengt op eigen verzoek bezoek aan PSV

Dinsdag, 26 juli 2022 om 18:48 • Wessel Antes

Serdar Gözübüyük is vorige week op eigen verzoek naar De Herdgang afgereisd, zo meldt De Telegraaf dinsdag. De scheidsrechter wilde graag uitleg geven over de omstreden penalty die hij vorig seizoen aan Feyenoord gaf in het duel tegen PSV. Aanwezigen hebben aan de krant gemeld dat de uitleg van de scheidsrechter geaccepteerd werd. Gözübüyük wilde voor de start van het nieuwe seizoen de lucht klaren.

De scheidsrechters uit de Eredivisie brengen ieder seizoen een bezoek aan alle clubs om uitleg te geven over de nieuwe (toepassing van) spelregels. Gözübüyük heeft er dit jaar bij de KNVB zelf op aangedrongen om langs De Herdgang te gaan. In Eindhoven sprak hij met technisch directeur John de Jong, algemeen directeur Marcel Brands en de spelers van PSV. Het bezoek werd vanuit PSV zeer gewaardeerd.

Penalty voor Feyenoord in de laatste minuut! ??

Cyriel Dessers scoort vanaf elf meter ??#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/HEZ0PDNILZ — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Gözübüyük gaf tijdens het gesprek aan waarom hij het in eerste instantie een handsbal vond toen Mauro Junior de bal tegen zich aangeschoten kreeg. Daarnaast verdedigde hij VAR Pol van Boekel. Volgens Gözübüyük mocht Van Boekel hem niet naar het scherm toe halen vanwege internationale richtlijnen. De situatie zou een fifty-fifty-geval zijn. De Telegraaf heeft Gözübüyük naar een reactie op zijn bezoek gevraagd, maar kreeg weinig nieuwe informatie. “Net als bij Ajax en AZ was het een nuttige middag met de spelers en staf.”

Na het duel tussen Feyenoord en PSV weigerde Gözübüyük om uitleg te geven voor de camera. Voormalig PSV-trainer Roger Schmidt reageerde na die wedstrijd woest tegenover ESPN. “Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Maar als je de VAR hebt en je gaat dan niet kijken… Zeker als je weet dat het de strijd om het kampioenschap beslist. Dat begrijp ik dan echt niet. We hebben een topwedstrijd gespeeld, vooral voor rust hebben we gedomineerd en totale controle gehad. Ik ben trots op mijn ploeg. Zonder die verkeerde beslissing hadden we gewonnen. Het heeft geen enkele zin om over de wedstrijd te praten, het was een fantastische wedstrijd. Maar het slaat nergens op om erover te praten door die beslissing van de scheidsrechter.”