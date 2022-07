Enorm bedrag dat PSV neertelt voor zestienjarig talent valt nóg hoger uit

Dinsdag, 26 juli 2022 om 15:14 • Guy Habets

PSV gaat het zestienjarige toptalent Tygo Land overnemen van sc Heerenveen. Dat heeft Ferry de Haan, technisch manager van de Friezen, bevestigd tegenover de Leeuwarder Courant. De Eindhovenaren tellen een bedrag van maar liefst zeven ton exclusief bonussen neer voor de diensten van de middenvelder en Heerenveen heeft ook nog een doorverkooppercentage bedongen. Eerder werd nog gemeld dat PSV een half miljoen zou betalen.

De transfersom van zeven ton plus doorverkooppercentage is een enorm financieel pakket voor een jeugdspeler van zestien die nog geen minuut in het eerste elftal maakte, maar toch is De Haan teleurgesteld met het vertrek van Land. Hij dacht dat de in het verleden gemaakte afspraken nog golden. "Het is meer dan jammer", zo laat hij optekenen in de regionale krant. "We snappen dat iedereen ambitie heeft. Maar wij hebben Tygo vroegtijdig een plan voorgelegd, waarmee hij uiteindelijk naar ons eerste elftal zou gaan. Dat plan werd ook omarmd door de speler en zijn omgeving. Helaas wordt dat nu doorkruist."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De technisch manager van Heerenveen verwacht dat Land het in Eindhoven moeilijker gaat krijgen om door te breken dan in het Abe Lenstra Stadion. "Iedereen maakt zijn eigen keuzes en daar zijn mensen natuurlijk vrij in, maar wij vinden het jammer. Ook omdat de stap naar het eerste elftal van Heerenveen minder groot is dan de stap naar het eerste van PSV." In Brabant zal Land waarschijnlijk eerst aansluiten bij het Onder 19-elftal, aangezien hij oud genoeg is om voor dat team uit te komen. Een stap naar Jong PSV behoort daarna tot de mogelijkheden. De middenvelder tekent voor drie jaar in het Philips Stadion.

Land geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Heerenveen en mocht op vijftienjarige leeftijd al meetrainen met de Onder 18. Hij werd geboren in Peize, een klein dorp in het noordoosten van Drenthe, en ligt bij Heerenveen vast tot medio 2024. Land ondertekende op 1 juli 2021 al op vijftienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Heerenveen, kort nadat de minimumleeftijd in Nederland daarvoor met één jaar werd verlaagd (voorheen kon dat pas op zestienjarige leeftijd). Heerenveen ging daartoe over om in elk geval een transfersom over te houden aan de rechtsbenige centrale middenvelder.