Manchester United geeft overwinning in allerlaatste seconde uit handen

Zaterdag, 23 juli 2022 om 13:42 • Wessel Antes • Laatste update: 13:47

Manchester United en Erik ten Hag zijn er door een 2-2 gelijkspel tegen Aston Villa niet in geslaagd de pre-season tour foutloos af te sluiten. In de allerlaatste seconde knikte Calum Chambers de gelijkmaker tegen de touwen. In het regenachtige Perth stond United, met Donny van de Beek in de basis, al bij rust met 2-0 voor dankzij een doelpunt van Jadon Sancho en een eigen goal van Matty Cash. Na rust bracht Leon Bailey de spanning terug en in blessuretijd kreeg United te terechte gelijkmaker om de oren.

Van de Beek was de grote verrassing in het basiselftal van Ten Hag. Van de Beek mocht in tegenstelling tot afgelopen dinsdag tegen Crystal Palace (3-1 winst) vanaf het eerste fluitsignaal beginnen, wat ten koste ging van Scott McTominay. Op linksback kreeg Luke Shaw juist weer de voorkeur boven Tyrell Malacia. Malacia speelde tegen Crystal Palace nog 76 minuten als basisspeler. De rest van het basiselftal werd niet gewijzigd door Ten Hag. Tegen Aston Villa was zaterdag goed te zien dat de spelers van United steeds beter begrijpen hoe Ten Hag wil spelen. Anthony Martial lijkt precies uit te voeren wat de manager wil zien.

Halverwege de eerste helft kwam United terecht op voorsprong. Na een goede combinatie tussen Luke Shaw en Marcus Rashford kreeg de linksback de bal precies op maat bij Sancho. Voor Sancho was het een koud kunstje om zijn derde doelpunt van deze voorbereiding binnen te schieten. De rechtsbuiten is momenteel in bloedvorm en lijkt goed gebruik te maken van de trainerswissel bij United. Vijf minuten voor rust wisten the Red Devils deze voorsprong te verdubbelen. Een geweldige pass van Fred kwam terecht bij Sancho, die de bal vrijwel direct via een voorzet bij Rashford probeerde te krijgen. Uiteindelijk was het niet Rashford maar Matty Cash die de bal achter zijn eigen doelman schoot, waardoor United met een comfortabele 2-0 voorsprong ging rusten.

Na rust was het Leon Bailey die er hoogstpersoonlijk voor zorgde dat Villa weer terug in de wedstrijd kwam. De Jamaicaan ontving de bal aan de rechterkant van het veld en mocht langzaam richting het doel van United dribbelen. Victor Lindelöf deed nauwelijks iets waardoor Bailey randje zestien de bal in de verre hoek langs David de Gea kon krullen. Vlak daarna voorkwam Harry Maguire met een fantastisch blok dat Bailey de 2-2 kon binnenschuiven. Na 66 minuten mochten ook Malacia en Tahith Chong hun opwachting maken. Alleen De Gea bleef staan in het elftal van Ten Hag.

Het spel van United werd er richting het eind van de wedstrijd niet veel beter op, al moet gezegd worden dat het veld in Perth moeilijk bespeelbaar was. Het weer in Australië was de gehele dag zeer regenachtig en Leeds United werkte een dag eerder ook al een oefenwedstrijd af op het veld. Desalniettemin zaten er ruim 58.000 supporters in het stadion. United leek de overwinning binnen te gaan slepen, tot Aston Villa in de laatste minuut een corner kreeg. De Gea treuzelde met uitkomen waardoor Chambers boven alles en iedereen uit kon springen om de 2-2 binnen te knikken. Een kleine domper voor Ten Hag, die verder terug kan kijken op een goede pre-season tour.