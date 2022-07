Eerste officiële wedstrijd van Mark van Bommel bij Antwerp loopt uit op een sof

Donderdag, 21 juli 2022 om 20:49 • Guy Habets

Mark van Bommel heeft zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Royal Antwerp niet weten te winnen. Het Kosovaarse Drita, dat het Feyenoord vorig jaar bijzonder lastig maakte, bleek in de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League opnieuw een taaie tegenstander: 0-0. Over een week is de return in Kosovo.

Van Bommel kwam met één verrassing in zijn opstelling. Toby Alderweireld werd anderhalve week geleden pas overgenomen van Al-Duhail en had weinig wedstrijdritme, maar dat weerhield Van Bommel er niet van om hem een basisplaats te geven. Met rugnummer 23 leidde hij de achterhoede van the Great Old en zorgde hij, samen met Radja Nainggolan, voor een impuls aan ervaring in het elftal. Vincent Janssen kreeg na zijn goede prestaties in de voorbereiding de kans in de punt van de aanval.

De Belgen hadden vanaf minuut één de overhand, maar kwamen er ook al snel achter waarom Feyenoord het vorig seizoen al zo moeilijk had met Drita. De Kosovaren hielden de rijen gesloten en lieten Antwerp komen, waarna het trachtte te profiteren van fouten in de opbouw van de ploeg van Van Bommel. Het verdedigende aspect van die tactiek werkte prima. Op kleine kansjes voor Janssen en Pieter Gerkens na had Drita niets te vrezen en dus was de ruststand van 0-0 niet meer dan logisch.

In de tweede helft speelde Antwerp dieper op de helft van Drita. Echt doordrukken lukte echter maar niet en dus nam de frustratie op de Bosuil toe. Die werd alleen nog maar groter toen de formatie van Van Bommel met nog een kwartier op de klok via Birger Verstraete een enorme kans om zeep hielp en de gasten uit Kosovo de wedstrijd uit hoopten te spelen door vooral heel veel overtredingen te maken. Dat bleek de succesformule voor Drita, dat zich staande hield en de 0-0 na een lange slotfase over de streep trok.