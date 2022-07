Vitesse haalt met Flamingo van 14 goals in 2021/22 ook aanvallende slagkracht

Zondag, 17 juli 2022 om 17:42 • Tom Rofekamp

Vitesse gaat zich versterken met Ryan Flamingo, meldt De Telegraaf. De negentienjarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Sassuolo, inclusief optie tot koop. Daarmee lijkt het centrum van de de Arnhemse defensie na het binnenhalen van Ferro en Melle Meulensteen steeds meer vorm te krijgen. Bovendien lijkt Vitesse zich met Flamingo óók van aanvallende impulsen te hebben voorzien: de Nederlander was afgelopen seizoen maar liefst veertienmaal trefzeker.

Flamingo genoot zijn jeugdopleiding bij Almere City en werd begin 2021 gehuurd door Sassuolo. Daar maakte de geboren Blaricummer dermate veel indruk in de Onder 19 dat de Italianen besloten hem definitief vast te leggen voor een transfersom van 70.000 euro. In zijn eerste volledige seizoen haalde Flamingo met regelmaat de Italiaanse sportkranten, zowel vanwege zijn aanvallende als verdedigende prestaties. Met veertien treffers (waaronder zeven penalty's) verbrak hij het record van Marco Materazzi van meest scorende verdediger in de Primavera (de Italiaanse beloftencompetitie). Ook hoefde Sassuolo met 36 tegentreffers in 34 duels alleen de leeftijdsgenoten van AC Milan en Internazionale (beide 33) voor zich te dulden qua defensieve zekerheid.

Nu wacht een uitdaging op het hoogste niveau in Nederland voor Flamingo. In april schreef het Eindhovens Dagblad dat de jongeling nog hoopte op een topclub, waarbij de naam van PSV genoemd werd. Flamingo zou ook daadwerkelijk bekeken zijn door de Eindhovenaren, maar werd niet als prioriteit beschouwd vanwege de aanwezigheid van Jenson Seelt en Emmanuel van de Blaak in de jeugdopleiding. Beide verdedigers wordt een grote toekomst toegedicht op De Herdgang.

Flamingo wordt volgens de Telegraaf maandag medisch gekeurd en is na Ferro de tweede defensieve versterking binnen korte tijd voor Vitesse. De 25-jarige huurling van Benfica werd vrijdag gepresenteerd en kan net als Flamingo na dit seizoen definitief overgenomen worden. Centrumverdediger Meulensteen en rechtsback Carlens Arcus kwamen eerder deze transferperiode al over van respectievelijk RKC Waalwijk en AJ Auxerre. Tegenover de komst van het viertal stond wel de uittocht van Riechedly Bazoer, Jacob Rasmussen, Dominik Oroz, Danilho Doekhi en Eli Dasa.