Utrecht-speler Ryan Flamingo mag serieus hopen op transfer naar Nederlandse top

De verwachting is dat PSV zich ‘richting komende zomer’ gaat melden voor Ryan Flamingo. Dat schrijft Marco Timmer van Voetbal International. De 21-jarige middenvelder annex verdediger van FC Utrecht, die is gehuurd van Sassuolo, is ‘kandidaat’ om volgend seizoen de selectie van de Eindhovenaren te versterken, zo voegt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad toe.

De interesse van PSV in de international van Jong Oranje is niks nieuws. De Eindhovenaren meldden zich in januari ook al voor Flamingo bij Utrecht, schrijft Timmer. “Toen was een vertrek nog onbespreekbaar voor de Domstedelingen.” Utrecht huurt Flamingo dit seizoen van Sassuolo en heeft tevens een optie tot koop bedongen.

Die optie wordt ‘waarschijnlijk’ gelicht, waardoor de rechtspoot in dat geval eigendom van de Domstedelingen wordt en zij meerdere miljoenen kunnen vragen voor zijn diensten. Volgens Transfermarkt is Flamingo inmiddels drie miljoen euro waard. Het is niet duidelijk wat Utrecht moet neertellen om hem definitief in te lijven.

PSV ziet in de veelzijdige Flamingo ‘een versterking voor de toekomst’, schrijft Elfrink. Volgens de clubwatcher is de Nederlander twee jaar geleden ook al bekeken door de Eindhovenaren, maar was een transfer destijds ‘nog geen mogelijkheid’. Nu hij twee goede jaren in de Eredivisie achter de rug heeft is PSV overtuigd.

Flamingo komt uit de jeugd van Almere City FC en vertrok in de zomer van 2021 definitief naar de jeugdopleiding van Sassuolo. Daar maakte hij indruk, maar tot zijn debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Vitesse besloot hem een jaar na zijn komst in Italië voor één seizoen te huren, waarna Utrecht afgelopen zomer hetzelfde deed.

In de Domstad kwam Flamingo tot dusver tot 29 wedstrijden. Ook maakte hij dit seizoen zijn debuut voor Jong Oranje in het uitduel met de leeftijdsgenoten van Georgië (0-3). Flamingo maakte vervolgens ook zijn opwachting in de thuiswedstrijden tegen Jong Gibraltar (1-0) en Jong Noorwegen (1-2) en in het uitduel met Jong Moldavië (0-3).

De multifunctionele speler ligt nog tot medio 2025 vast bij Sassuolo, maar is vanaf deze zomer dus mogelijk definitief eigendom van Utrecht.

