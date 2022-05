De Nederlandse verdediger die met 14 doelpunten in Italië imponeert

Vrijdag, 6 mei 2022 om 19:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:19

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Ryan Flamingo, die momenteel opzien baart bij Sassuolo Onder 19, waar hij als verdediger al veertien keer doel trof.

Door Jordi Tomasowa

“Ik ben net klaar met m’n training. Het ging wel goed, we moesten een beetje uitlopen een dag na de wedstrijd”, vertelt Flamingo wanneer hij de telefoon opneemt. “We hebben 3-0 gewonnen. “Of ik ook een doelpuntje heb meegepikt? Nee, deze keer niet”, maar wel de nul gehouden”, geeft hij lachend aan. Zijn carrière nam vorig jaar een bijzondere, onverwachte wending, toen de achttienjarige centrumverdediger in januari op huurbasis van Almere City naar Sassuolo vertrok. De Italiaanse middenmoter lichtte afgelopen zomer de optie tot koop in zijn contract en zijn komst is vooralsnog een schot in de roos gebleken. Flamingo wist de afgelopen weken de doelpunten aaneen te rijgen. Het feit dat hij dit als verdediger deed, zorgde ervoor dat hij groot nieuws werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Flamingo trefzeker namens de Onder 19 van Sassuolo.

Met nog twee competitieduels voor de boeg is Flamingo momenteel clubtopscorer van Sassuolo Onder 19 in de Italiaanse Primavera. “Ik heb nu veertien keer gescoord, dus dan merk je zeker dat de aandacht opeens toeneemt. Iedereen post nu over me, ook de Italiaanse journalist Fabrizio Romano bijvoorbeeld. Zij zien ook dat het best bijzonder is dat ik als verdediger dit seizoen zo vaak heb gescoord.” Mede door zijn doelpuntendrift en goede ontwikkeling heeft Flamingo het gevoel dat zijn Serie A-debuut niet lang meer op zich laat wachten. “Sassuolo speelt eigenlijk nergens meer voor. Eindigen in de top zes is niet meer mogelijk en we kunnen ook niet degraderen. Ik train soms mee met het eerste elftal, maar ook nog vaak met het jeugdelftal.. Met Sassuolo Onder 19 kunnen we nog wel de play-offs halen. Dat is wel belangrijk voor de club, want dat is nog niet eerder gebeurd.”

Flamingo kijkt bij Sassuolo zijn ogen uit. Waar hij de afgelopen jaren bij Almere City nog in verschillende jeugdelftallen met leeftijdsgenoten speelde, staat hij nu met grote namen en talenten van een ander kaliber op het veld. “Domenico Berardi is een hele goede speler, maar dat zijn jonge jongens als Giacomo Raspardoi en Gianluca Scamacca bijvoorbeeld ook. Scamacca heeft volgens mij nog bij PEC Zwolle en PSV gespeeld, maar nu is hij echt van topniveau!” Toen Voetbalzone in februari 2021 met de verdediger sprak moest Flamingo het Italiaans nog onder de knie krijgen. Ruim een jaar later is de taalbarrière geslecht. “Als ik hele ingewikkelde dingen moet zeggen, dan is het nog lastig, maar ik versta bijna alles. Morgen moet ik ook mijn eerste interview in het Italiaans geven. Ik heb er zin in maar het wordt wel spannend.”

De centrale verdediger scoorde zijn doelpunten dit seizoen vooral uit standaardsituaties en alhoewel hij nog geen wereldgoal achter zijn naam heeft staan, sprongen er wel enkele doelpunten uit. “M’n mooiste goal was tegen Sampdoria in december”, vertelt Flamingo. “Het stond 1-1, we kregen een corner en toen kopte ik vervolgens tegendraads binnen. Dat was een mooie goal en viel precies op het goede moment, want we moesten die wedstrijd winnen. Afgelopen maand speelde het talent opnieuw tegen Sampdoria en weer vervulde Flamingo een hoofdrol. “Het was een hele rare wedstrijd, we stonden 3-2 achter en ik had al een keer gescoord en toen maakte ik in de laatste minuut nog de 3-3”.

‘De Ligt heeft ook bewust voor dit land gekozen, om het verdedigen te leren’

Voetbalzone sprak in februari 2021 al eens uitgebreid met Flamingo over zijn tijd bij Almere City en overstap naar Sassuolo. Lees artikel

Zijn eerste treffer tegen Sampdoria maakte Flamingo vanaf de strafschopstip. Het was alweer de zevende benutte penalty van de jongeling in dit seizoen. Kunnen we stellen dat hij een echte strafschoppenspecialist is? “In de jeugd bij Almere City nam ik eigenlijk nooit de strafschoppen”, bekent Flamingo. “Bij Sassuolo Onder 19 nemen we op de trainingen vaak penalty’s en wie ze het beste neemt, mag ze in de wedstrijd nemen.”

Dat Flamingo dankzij de coronapandemie en het stilleggen van de competities in Nederland ruim een jaar geleden in Italië belandde, heeft uiteindelijk uitstekend uitgepakt. “Je moet een leider zijn in de defensie, je ploeg kunnen neerzetten”, zegt Flamingo, die bevestigt dat er op deze aspecten veel meer wordt gehamerd in Italië dan in Nederland. “Ik denk dat ik nog beter het elftal neer moet zetten. Nog meer coachen, ook in het Italiaans. We trainen hier ook individueel op hoe je moet lopen en hoe je moet staan, dat vind ik wel fijn. Daarom heb ik eigenlijk ook deze stap gemaakt. Ik ben eigenlijk meer een voetballende verdediger. Ik houd ook van dribbelen en aanvallen. Als ik nog meer van het verdedigende aspect leer, dan kan ik een completere voetballer worden.”

Bij Almere City schopte Flamingo het uiteindelijk nooit tot het eerste elftal. Wel kreeg hij hier de kans om samen te werken met Hedwiges Maduro, die onder meer als trainer van de Onder 21 bij de Keuken Kampioen Divisie-club actief is. “Mijn band met hem was altijd goed, het is ook een goede trainer. Maduro zei dat ik altijd mijn hoofd erbij moet houden. Hij ging ook op jonge leeftijd naar het buitenland (Valencia, red.) en kon me er dus veel over vertellen. Hij appt me nu soms ook nog met de vraag hoe het gaat en helpt mij met bepaalde dingen.”

Het Eindhovens Dagblad meldde onlangs dat Flamingo op de radar van PSV staat. Gevraagd naar de mogelijke interesse vanuit Eindhoven reageert de verdediger gevleid. “Dat geeft me een goed gevoel om door te gaan, het is een mooie motivatie.” Flamingo beschikt bij Sassuolo nog over een contract tot medio 2025, maar staat komende zomer mogelijk voor een lastige keuze. Gaan voor zijn doorbraak in het eerste elftal of behoort een terugkeer naar Nederland ook tot de mogelijkheden? “Voor mij staan alle opties eigenlijk open”, vertelt de verdediger aan. “Ik zou zowel een terugkeer naar Nederland als een doorbraak bij Sassuolo zien zitten. Het is gewoon kijken wat het beste voor mezelf is en dan ga ik op mijn gevoel af.”