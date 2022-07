Technisch mankement aan vliegtuig: Ajax kan nog niet naar Oostenrijk

Zondag, 17 juli 2022 om 13:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:05

Ajax begint met vertraging aan het trainingskamp in Oostenrijk, zo brengt de Amsterdamse club zondag naar buiten. Door een technisch mankement aan het vliegtuig kan de reis richting Salzburg pas later beginnen voor de selectie van trainer Alfred Schreuder. Het nieuws over de vertraging kwam binnen toen Ajax nog op trainingscomplex De Toekomst was, waardoor de korte reis richting Schiphol niet werd ondernomen.

De spelers en stafleden van Ajax wachten nu op De Toekomst op meer informatie over de vertraagde vlucht naar Oostenrijk. Het is nog onduidelijk of er deze zondag nog koers kan worden gezet naar het Alpenland en welk tijdstip daaraan verbonden is. Tijdens het Oostenrijkse trainingskamp zullen twee vriendschappelijke wedstrijden worden afgewerkt: op 19 juli is RB Salzburg de tegenstander, terwijl op 23 juli wordt aangetreden tegen Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt.

Vertraging voor de selectie en staf ?#PreSeason ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) July 17, 2022

Schreuder zal in Oostenrijk verder werken aan zijn elftal voor het aankomende seizoen. De opvolger van Erik ten Hag zag Ajax tot dusver vier keer aan het werk in de oefencampagne. SV Meppen en Lokomotiv Zagreb werden met 3-0 verslagen, terwijl afgelopen vrijdag tegen Eupen (1-1) in de slotfase een nederlaag werd voorkomen. Die nederlaag kwam er voor Ajax wel in de vriendschappelijke ontmoeting met Paderborn (2-5). Bij terugkomst in Nederland staat een oefenduel met Shakthar Donetsk (26 juli) op het programma. Daarna begint het echte werk met het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV vier dagen later.