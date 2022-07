PSV wil buitenlandse kapers te snel af zijn en gaat in gesprek met topprioriteit

Zaterdag, 16 juli 2022 om 16:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:28

PSV gaat er alles aan doen om Ibrahim Sangaré langer aan zich te binden, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdagmiddag. De Ivoriaans international ligt momenteel vast tot medio 2025 en de Eindhovenaren willen het huidige contract verlengen én verbeteren. Hoewel de 24-jarige middenvelder in de belangstelling zou staan van diverse Premier League-clubs, lijkt een langer verblijf in Eindhoven de meest voordehandliggende optie.

Journalist Rik Elfrink meldt dat de berichten over concrete interesse van Manchester United in Sangaré onjuist zijn. Volgens de berichtgeving ziet Erik ten Hag de middenvelder van PSV op dit moment niet als directe versterking voor zijn selectie. Eerder meldde Voetbal International dat onder meer Liverpool, Chelsea en Newcastle United Sangaré op de voet volgden, maar ook van die clubs is de interesse vooralsnog oppervlakkig.

Sangaré zou zelf nog graag minimaal een jaar in Eindhoven blijven. Alleen bij een ‘niet te weigeren bod’ staan de fysiek sterke controleur en PSV open voor onderhandelingen. De afkoopsom in het huidige contract van Sangaré bedraagt 37 miljoen euro. Opwaardering van de huidige verbintenis is op dit moment de beste optie in de ogen van de Ivoriaan, die met PSV graag de groepsfase van de Champions League wil bereiken.

In september 2020 kwam Sangaré voor een bedrag van zeven miljoen euro over van Toulouse. Sinds zijn overstap naar PSV kwam hij 58 keer in actie in de Eredivisie: zowel afgelopen seizoen als in de voorgaande voetbaljaargang kwam hij tot 29 competitieduels.