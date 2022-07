Chelsea schakelt door na stukgelopen onderhandelingen over Aké

Zaterdag, 16 juli 2022 om 07:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:25

Chelsea hoopt zijn verdediging tijdens de zomerse transferwindow te versterken met nog minstens één linkercentrale verdediger. Trainer Thomas Tuchel had goede hoop op de komst van Nathan Aké. City zette echter een streep door de transfer van de international van Oranje, waardoor een terugkeer op Stamford Bridge er niet in zit. Chelsea was al in gesprek over een overname van Prisnel Kimpembe, maar zal zich nu op de komst van Jules Koundé richten, zo schrijft The Times.

Koundé stond al op de lijst van potentiële doelwitten van Todd Boehly, de nieuwe mede-eigenaar en interim-sportief directeur van Chelsea, en hoofdtrainer Tuchel. The Blues onderhandelden afgelopen zomer al over een transfer van de verdediger van Sevilla, maar kon toen geen akkoord bereiken over de transfersom. Los Rojiblancos waren toen niet bereid om hem voor minder dan tachtig miljoen euro te laten gaan

Sevilla verkocht eerder al centrumverdediger Diego Carlos aan Aston Villa. De verwachting is dat de Spanjaarden mede hierdoor een aanzienlijke transfersom vragen voor Koundé. Volgens The Times zou Sevilla een bedrag rond de zestig miljoen euro in overweging nemen. Chelsea is er in ieder geval veel aan gelegen om Koundé binnen te halen. Tuchel zag met Antonio Rüdiger al een steunpilaar transfervrij naar Real Madrid vertrekken, terwijl Andreas Christensen gratis naar Barcelona vertrok.

Tuchel hoopte zijn verdediging volledig te kunnen renoveren en had zijn zinnen gezet op twee nieuwe spelers. Kalidou Koulibaly en Aké waren de gedroomde versterkingen en de Senegalees is al binnengehaald, maar Aké zal hem niet volgen. Manchester City heeft te kennen gegeven dat ze de Nederlander niet willen verkopen en alleen aan een vertrek mee willen werken als de 'waarde van de speler in de transfersom terug te zien is', zo schreef The Athletic vrijdag.