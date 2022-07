Manchester City haalt streep door uitgaande transfer van Nathan Aké

Vrijdag, 15 juli 2022 om 10:33 • Guy Habets

Nathan Aké gaat niet terugkeren bij Chelsea, zo schrijft het doorgaans betrouwbare The Athletic. De centrale verdediger van Manchester City leek lang af te stevenen op een transfer naar Stamford Bridge, maar City heeft daar nu een streep door gezet. De club was niet van plan om Aké te verkopen.

Thomas Tuchel, de trainer van Chelsea, hoopte zijn verdediging volledig te kunnen renoveren en had zijn zinnen gezet op twee nieuwe spelers. Kalidou Koulibaly en Aké waren de gedroomde versterkingen en de Senegalees is al binnengehaald, maar Aké zal hem niet volgen. Manchester City heeft te kennen gegeven dat ze de Nederlander niet willen verkopen en alleen aan een vertrek mee willen werken als de 'waarde van de speler in de transfersom terug te zien is', zo schrijft The Athletic.

Nu dat niet het geval is, zal Aké dus bij City blijven en daar heeft de linksbenige verdediger zelf absoluut geen problemen mee. Hij voelt zich goed in het Etihad Stadium, wordt zeer gewaardeerd door zijn ploeggenoten en trainer Pep Guardiola en koos daarom in goed overleg met de club om te blijven. Dat betekent dat Chelsea moet doorschakelen en volgens Engelse media hebben ze dat al gedaan: de gesprekken met Paris Saint-Germain-verdediger Presnel Kimpembe zijn opgestart.

De nu 27-jarige Aké kwam op zijn vijftiende naar Engeland om het laatste deel van de jeugdopleiding van Chelsea te doorlopen. Twee jaar later was het al tijd voor zijn Premier League-debuut, maar tot een definitieve doorbraak kwam het nooit en een comeback op Stamford Bridge zit ook nu niet in de pijplijn. De verdediger mag zich weer bewijzen aan Guardiola en zal hopen dat hij het aantal van 27 officiële wedstrijden, die de Oranje-international afgelopen seizoen aantikte, kan verbeteren.