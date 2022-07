John van den Brom krijgt forse kritiek na Champions League-uitschakeling

Woensdag, 13 juli 2022 om 11:13

John van den Brom is er met zijn Lech Poznan niet in geslaagd om de tweede voorronde van de Champions League te bereiken. Na een 1-0 thuisoverwinning, die vorige week werd geboekt, ging het op bezoek bij Qarabag FK in Azerbeidzjan helemaal mis: 5-1. De Conference League halen is wel nog mogelijk voor Van den Brom en de zijnen.

Vorige week verschafte het Lech Poznan van de Nederlandse oefenmeester, die vorige maand een contract voor twee seizoenen tekende in Polen, zich nog een uitstekende uitgangspositie. Door een goal van Mikael Ishak nam Lech een voorsprong van 1-0 mee naar Azerbeidzjan en in de uitwedstrijd van dinsdagavond kwamen de mannen van Van den Brom zelfs ook nog op voorsprong. Na één minuut maakte Kristoffer Velde een belangrijk doelpunt, maar de verkregen marge werd nog voor rust weggegeven.

Qarabag ging namelijk met een 2-1 voorsprong rusten en liep in de tweede helft helemaal over Lech heen. De teller stokte uiteindelijk op vijf doelpunten, waarmee de formatie uit Azerbeidzjan zeer overtuigend door gaat naar de tweede voorronde in de Champions League en de ploeg van Van den Brom een herkansing krijgt in de Conference League. Ze stromen daar in de tweede voorronde in en horen binnenkort welke club daarin de tegenstander zal worden.

De uitschakeling van Lech Poznan kwam de ploeg en Van den Brom zelf op bakken kritiek te staan in Polen. Zo schreef het toonaangevende Onet over de 'schande van Lech Poznan' en vindt het dat het avontuur in de voorronde van het miljardenbal op een rampzalige manier ten einde is gekomen. Interia maakt melding van een 'vernedering' voor Lech en zegt dat de eigen fouten en blunders van de keeper de oorzaak waren van de 'schiettent' in de verdediging. 'Een nachtmerrie', zo besluiten ze.

Het maakt wel duidelijk dat de Nederlandse oefenmeester niet geweldig begonnen is aan zijn dienstverband in Poznan. Hij verloor eerder al de finale van de Poolse supercup, maar weet dat aan het feit dat hij veel spelers spaarde om in de Champions League-voorronde hoge ogen te kunnen gooien. Nu dat ook niet is gelukt, zullen er vraagtekens gezet worden bij de keuzes van Van den Brom.