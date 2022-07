Verdediger spreekt in interview over eventuele terugkeer naar Ajax

Dinsdag, 12 juli 2022 om 14:47 • Wessel Antes • Laatste update: 14:52

Kenny Tete was laatst voor even terug op de Toekomst. De 26-jarige rechtsback van Fulham kijkt in een interview op de clubwebsite van Ajax terug naar zijn tijd in Amsterdam. Gedurende het gesprek komen vele mooie herinneringen omhoog en begint Tete zelfs over een eventuele terugkeer naar de Amsterdammers. Al heeft dat voor de verdediger nu nog geen prioriteit.

Tete denkt nog regelmatig terug aan de tijd dat hij in Amsterdam speelde. Hij ziet zichzelf in de toekomst zeker nog eens terugkeren bij Ajax. “Ik zou ooit ook nog wel een keer willen terugkeren bij Ajax. Het is toch de plek waar ik elf jaar heb gevoetbald en waar ik veel mooie momenten heb beleefd. Ik heb hier zoveel herinneringen, dit is mijn club, dit is mijn huis. Er zijn vaak momenten geweest dat ik naar een andere club in Nederland kon, maar ik zou dat nooit doen, want dit is gewoon mijn club en mijn stad.”

De geboren Amsterdammer weet nog goed hij zich voelde toen hij voor Ajax mocht gaan spelen. "Om als negenjarig jongetje te mogen voetballen voor Ajax was voor mij het mooiste wat er was. Ik was eerst nooit echt van het voetballen, maar vanaf het moment dat ik in de gaten kreeg dat ik het een beetje kon tijdens het voetballen op straat, hoopte ik dat ik ooit voor Ajax mocht spelen. Ik heb ook heel erg gehuild toen ik voor de eerste keer uiteindelijk niet uitgekozen werd", aldus Tete, die uiteindelijk elf jaar voor de club speelde.

Tete ligt nog tot 2024 vast bij Fulham en gaat in het aankomende seizoen weer op Premier League-niveau voetballen. In het afgelopen seizoen werd de Londense club kampioen in de Championship. Tete voelt zich op zijn plek bij Fulham. "Ik hoef daar niet per se weg. Ik ben gelukkig en mijn familie is ook blij. Ik geloof er heilig in dat je krijgt wat je verdient. Train eerst maar eens een week goed en speel dan een goede wedstrijd en dat dan een maand lang. Dan weet ik dat dingen op je pad komen." In het afgelopen seizoen speelde Tete twintig wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en een assist gaf. De rechtsback moest vaak vanaf de bank toekijken.