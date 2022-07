Kwakman: ‘Ik was Dilrosun een beetje uit het oog verloren de afgelopen jaren’

Maandag, 11 juli 2022 om 20:52 • Wessel Antes • Laatste update: 21:44

De analisten van Voetbalpraat zijn benieuwd wat Javairo Dilrosun in de komende jaren gaat toevoegen bij Feyenoord. Presentator Vincent Schildkamp van ESPN vraagt in het praatprogramma aan zijn tafelgasten hoe creatief de aankoop van Dilrosun daadwerkelijk is. Kees Kwakman geeft in zijn antwoord op die vraag eerlijk toe dat hij de afgelopen seizoenen weinig van de 24-jarige aanvaller heeft gezien.

Dilrosun kwam in het afgelopen seizoen uit voor Girondins Bordeaux, dat degradeerde uit de Franse Ligue 1. “Hij was wel een beetje vergeten hè? Tenminste, ik was hem wel een beetje uit het oog verloren de afgelopen jaren. Toen ik las dat hij bij Bordeaux speelde dacht ik: oh ja, die hebben we ook nog”, aldus Kwakman. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International denkt desalniettemin dat de Rotterdammers goede zaken hebben gedaan met de transfer. “Vorig jaar wilde Feyenoord hem al hebben, maar toen was hij nog te duur. Er is lange tijd contact gehouden en nu kon het wel, omdat hij mocht vertrekken bij Hertha BSC. Ik denk dat dit voor Feyenoord een goede aankoop is.”

Krabbendam benadrukt de goede periode die Dilrosun had in het afgelopen half jaar in de Ligue 1. “In de laatste periode bij Bordeaux speelde hij een aantal goede wedstrijden waarin hij meerdere assists gaf. Hij kwam pas wat later op gang dit seizoen. Maar wie Dilrosun kent weet dat het een goede speler kan worden. Mits hij fit blijft natuurlijk.” Dilrosun speelde dit seizoen 34 officiële wedstrijden voor de Franse degradant, waarin hij 3 keer scoorde en 8 assists gaf.

Het grootste knelpunt bij Feyenoord is volgens Krabbendam de linksbackpositie momenteel. “Als jij Jorrit Hendrix als linksback moet opstellen in de voorbereiding, moet je zeker nog twee linksbacks halen voor het seizoen begint. Die jongen hield zich in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (1-2 winst, red.) nog staande op basis van ervaring, maar dat is natuurlijk geen linksback voor komend seizoen. Twee linkervleugelverdedigers is wel prioriteit.” Krabbendam meldt verder dat Feyenoord nog steeds bezig is met Ian Maatsen van Chelsea om dat gat op te vullen.