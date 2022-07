Moordende concurrentie: PSV staat open voor tijdelijk vertrek

Woensdag, 6 juli 2022 om 10:43 • Guy Habets

Richard Ledezma mag op huurbasis vertrekken bij PSV, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De Amerikaanse middenvelder heeft door de komst van Guus Til en Xavi Simons veel concurrentie gekregen op de nummer 10-positie en de Eindhovenaren denken dan ook dat het beter voor hem zou zijn om elders ervaring op te doen. Een verkoop is niet aan de orde.

Ledezma staat op de nominatie om verhuurd te worden door PSV en meerdere clubs uit binnen- en buitenland zouden zich al bij de Brabanders hebben gemeld. Zij kunnen de spelmaker met Mexicaanse roots alleen maar tijdelijk overnemen, aangezien PSV volgens het ED 'nog in hem gelooft voor de toekomst'. De Eindhovense beleidsbepalers denken dat Ledezma tijdens een verhuurperiode kan laten zien waarom dat geloof in een mooie toekomst in het Philips Stadion er nog steeds is. In de voorbereiding maakte hij ook al een prima indruk.

In januari 2019 maakte Ledezma zijn opwachting in de jeugdopleiding van PSV, dat hem destijds transfervrij overnam van Real Salt Lake. In de zomer van 2021, onder toenmalig trainer Roger Schmidt, werd de middenvelder overgeheveld naar het eerste elftal. Tot veel wedstrijden in de hoofdmacht kwam Ledezma nog niet, mede door blessureleed. In totaal speelde hij pas in acht competitiewedstrijden mee voor PSV. Scoren lukte de nummer 10 daarin één keer: op 15 mei van dit jaar trof hij doel in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Het contract van de Amerikaan loopt door tot medio 2024.

De mogelijkheid tot verhuur van Ledezma komt door de slagvaardigheid van PSV op de transfermarkt. Niet alleen Til en Simons werden binnengehaald, maar ook Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever en Luuk de Jong zijn nieuw in het Philips Stadion. De komst van Savinho komt daarnaast met de dag dichterbij en volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad valt het niet uit te sluiten dat er nog meer inkomende transfers plaats zullen vinden.