Porto tast diep in de buidel en vestigt intern Portugees transferrecord

Woensdag, 6 juli 2022 om 10:09 • Guy Habets

FC Porto en SC Braga hebben een recordtransfer in de Portugese competitie afgesloten. Op de officiële kanalen van beide clubs is te lezen dat David Carmo, een 22-jarige verdediger, voor een bedrag van minstens twintig miljoen euro naar Porto zal verkassen. Dat is de duurste binnenlandse transfer ooit in de Primeira Liga.

De talentvolle verdediger doorliep de jeugdopleiding van Benfica en vertrok zes jaar geleden naar Braga. Daar ontwikkelde hij zich tot vaste basisspeler en wekte hij de interesse van de nodige clubs, waaronder de Portugese top. Porto besloot dan ook om een recordbedrag van tenminste twintig miljoen euro neer te tellen. Door bonussen kan dat bedrag zelfs nog oplopen tot ruim 22 miljoen. Afgelopen seizoen kwam Carmo door blessureleed maar tot zestien officiële optredens, maar dat weerhield Porto er niet van om diep in de buidel te tasten.

De transfersom is niet alleen de hoogste voor een interne Portugese transfer, maar ook voor Porto zelf. Het clubrecord stond op naam van Óliver Torres, die vijf jaar geleden voor een bedrag van maximaal twintig miljoen euro overkwam van Atlético Madrid. Door de bonussen die in de overeenkomst voor Carmo zijn opgenomen, zal zijn transfer uiteindelijk duurder uit gaan pakken voor Porto. De duurste uitgaande transfer voor Os Dragões was die van Éder Militão naar Real Madrid voor vijftig miljoen euro.

Carmo zal er bij zijn nieuwe club voor moeten gaan zorgen dat de landstitel geprolongeerd wordt. Porto werd afgelopen seizoen landskampioen met zes punten voorsprong op nummer twee Sporting Portugal, terwijl Braga vierde werd. Ook zal de 22-jarige verdediger zijn debuut gaan maken in de Champions League, aangezien Porto als landskampioen automatisch geplaatst is voor de groepsfase.